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تعليم

مدير الدراسات الفلسفية بآداب القاهرة: لا شروط للالتحاق بالمركز

الجمعة 09/نوفمبر/2018 - 03:28 ص
صدى البلد
ياسمين سامى
أكدت الدكتورة هالة أبو الفتوح مدير مركز الدراسات الفلسفية بكلية الآداب بجامعة القاهرة على أن المركز يفتح أبوابه لجميع الخريجين.

وأوضحت أبو الفتوح فى تصريح خاص لـ"صدى البلد" أن المركز لم يحدد شروطا للتقديم والالتحاق بإحدى كورساته فهو يفتح أبوابه لجميع الخريجين والطلاب الراغبين في المعرفة أكثر عن مجالات الفلسفة في حياتنا اليومية.

يذكر أن الدكتورة هالة أبو الفتوح، مديرة مركز الدراسات الفلسفية، أشارت إلى أن المركز من أهدافه تقديم عدد من الورش في مجالات الترجمة التخصصية في مجال الفلسفة، والكتابة الأكاديمية في مجال الإنسانيات، والتدريب على التدريس والكتابة الفلسفية للأطفال، والفلسفة والنقد الفني، والمهارات الفكرية وسوق العمل، وتنظيم الندوات التي تتناول دور الفلسفة في تشكيل الحوارات المجتمعية والعلاقات الدولية، والتعددية الثقافية.
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