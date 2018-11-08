توفيق عكاشة يوجه رسالة لأصحاب المصالح

قال الإعلامي توفيق عكاشة، إنه لابد أن يكون الشخص عنده إرادة وتحدٍ للظروف لتخطي الصعاب، ليسخّر الله عز وجل رجالا يساعدونه على الخروج من هذه الأزمة.



وتابع «عكاشة» خلال برنامج «مصر اليوم» المذاع على قناة «الحياة»: «طول ما الواحد قاعد على الكرسي الدنيا كلها حواليه، واول ما الكرسي ينسحب من تحته لا يجد أحد معه، وعندما يعود الكرسي من جديد تعود الناس مرة أخرى وهذه صفة سيئة جدا، لان هذا ما حدث معي».



وطالب «عكاشة» بالتخلي عن الصفات السيئة لانها ليست من الأخلاق، متابعا: «الكرسي مش هو الأساس الذي يجعلك تقيم علاقات مع الأشخاص لان هذا يعكس عدم الأخلاق».