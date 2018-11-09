الهوية الأفريقية فى ظل أجندة أفريقيا 2063.. محاضرة في معهد البحوث

أعلن مكتب رعاية شئون الطلاب الأفارقة بجامعة القاهرة ، عن تنظيم محاضرة بعنوان الهوية الأفريقية فى ظل أجندة أفرقيا 2063 تحت رعاية الدكتور محمد نوفل عميد معهد البحوث و الدراسات الأفريقية.



أكد الدكتور سيد رشاد منسق عام شئون الطلاب الافارقة بجامعة القاهرة ، فى تصريحات خاصة لصدى البلد، أن موعد المحاضرة يوم الإثنين الموافق الثانى عشر من نوفمبر الجارى فى تمام الخامسة و النصف بقاعة الإحتفالات الكبرى بالمعهد.



وأضاف رشاد أن المحاضرة يلقيها كلاُ من الدكتور باسم عدلى رزق مدرس العلوم السياسية بالمعهد و الدكتور صبحى قنصوة أساذ العلوم السياسية بالمعهد، والحضور مجانًا لكل أعضاء هيئة التدريس و الهيئة المعاونة و طلاب المعهد.