ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

تعليم

الهوية الأفريقية فى ظل أجندة أفريقيا 2063.. محاضرة في معهد البحوث

الجمعة 09/نوفمبر/2018 - 02:37 ص
صدى البلد
عمر سلامة
أعلن مكتب رعاية شئون الطلاب الأفارقة بجامعة القاهرة ، عن تنظيم محاضرة بعنوان الهوية الأفريقية فى ظل أجندة أفرقيا 2063 تحت رعاية الدكتور محمد نوفل عميد معهد البحوث و الدراسات الأفريقية.

أكد الدكتور سيد رشاد منسق عام شئون الطلاب الافارقة بجامعة القاهرة ، فى تصريحات خاصة لصدى البلد، أن موعد المحاضرة يوم الإثنين الموافق الثانى عشر من نوفمبر الجارى فى تمام الخامسة و النصف بقاعة الإحتفالات الكبرى بالمعهد.

وأضاف رشاد أن المحاضرة يلقيها كلاُ من الدكتور باسم عدلى رزق مدرس العلوم السياسية بالمعهد و الدكتور صبحى قنصوة أساذ العلوم السياسية بالمعهد، والحضور مجانًا لكل أعضاء هيئة التدريس و الهيئة المعاونة و طلاب المعهد.
loading...

ترشيحاتنا

روسيا تفتح النار على أمريكا لاتهامها باختراق مجالها الجوي

الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية تصدر النشرة الفنية الخاصة بالجوافة

قبل مواجهة الأهلي والترجي .. تعرف على مكافأة الفائز باللقب الإفريقي

طريقة جديدة لإنقاذ ملايين مرضى السكر من عمليات البتر

إليسا تكشف سبب غنائها باللهجة المصرية

على نهج ميجان ماركل ...ارتدي الفستان القصير في الحمل

نجم الأهلى: وصف الكاف كارتيرون بالمتواطئ لن يمر مرور الكرام.. فيديو

زكريا ناصف: 24 ساعة ويحتفل الأهلي بحصد اللقب الإفريقي.. فيديو

الأمن يلقى القبض على 16 متهما فى معركة الباعة بسوق التوفيقية

أشرف صبحي: مباراة الأهلي والترجي هامة والروح الرياضة ستظهر على الفريقين..فيديو

مشروب شتوي يقوي عضلات الجسم

بكاء زوجة إياد نصار يدخل قائمة الأعلى مشاهدة على يوتيوب .. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ضبط 3 أطنان جبن غير صالح للاستهلاك بمصنع بير سلم في الجيزة.. صور

صور جديدة من عزاء الإعلامي حمدي قنديل

إطلالة مثيرة للجدل لأصالة في حفل المنصورة

العناية الإلهية تنقذ ركاب ترام الإسكندرية من الموت ..صور

مصممة النصب التذكاري بمنتدى الشباب: 195 فنانا عالميا شاركوا في إحياء الإنسانية

فيديو

أشرف صبحي: مباراة الأهلي والترجي هامة والروح الرياضة ستظهر على الفريقين..فيديو
رموز السياسة والإعلام والفن فى عزاء حمدى قنديل.. فيديو
جنات تكشف أفضل الفنانين بالنسبة لها.. فيديو
مرجان: أتمنى أن تكون منافسة الأهلي والترجي في حدود المستطيل الأخضر فقط.. فيديو
نجم الأهلى: وصف الكاف كارتيرون بالمتواطئ لن يمر مرور الكرام.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

من يفوز ببطولة أفريقيا ؟

من يفوز ببطولة أفريقيا ؟