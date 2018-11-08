10 وزراء بحضرة البرلمان الأسبوع المقبل لمناقشة إشكاليات الشائعات ومعارض الكتب لمكافحة الإرهاب وتقاعس الحكومة عن تنمية مناطق النوبة.. والأدوية المغشوشة وتدني الخدمات في الصدارة

أجندة عمل الوزارات واللجان النوعية بمجلس النواب الأسبوع المقبل

وزارة الاستثمار والتعاون الدولى تعرض خطة عملها أمام البرلمان

وزارة التخطيط تعرض برنامجها في مجالات الإصلاح الإداري للجهاز الإداري للدولة

وزارة القوى العاملة توضح أبعاد المشكلات التي واجهت العمال أثناء إجراء الانتخابات النقابية

لجنة الادارة المحلية تناقش 13 طلب إحاطة بشأن مشكلات الوحدات المحلية



تشهد مناقشات لجان البرلمان، الأسبوع المقبل، حضور عدد من وزراء حكومة المهندس مصطفى مدبولي، في إطار متابعتهم لبرنامج الحكومة خلال السنوات المقبلة، حيث يحضر وزراء الاستثمار،سحر نصر، والتموين الدكتور على المصيلحى، والتجارة عمرو نصار، باللجنة الاقتصادية،ووزراء التخطيط الدكتورة هالة السعيد، والقوى العاملة محمد سعفان بلجنة القوى العاملة.



وفى لجنة الصناعة يحضر وزراء قطاع الأعمال هشام توفيق والتجارة والصناعة، الدكتور عمرو نصار، وفى لجنة المشروعات الصغيرة، سيحضر وزراء التربية والتعليم طارق شوقى والتنمية المحلية،محمود شعراوى، وفى لجنة الزراعة سيحضر وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عزالدين أبوستيت، وفى لجنة الشئون الإفريقية، وزير الرى محمد عبد العاطي، فيما يحضر محافظ الإسكندرية للجنة الإدارة المحلية.



وتناقش لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، صباح السبت المقبل، قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 486 لسنة 2018 بالموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومتي جمهورية مصر العربية وألمانيا الاتحادية بشأن إنشاء مكتب محلي واحد للوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) ومكتب محلي واحد لبنك التعمير الألماني (KFW) في القاهرة، والموقعة في القاهرة بتاريخ 7/6/2018.



ويشهد الاجتماع أيضا عرض خطة عمل وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، في ضوء برنامج الحكومة الذي ألقاه المهندس رئيس مجلس الوزراء 2018، بحضور الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي.



ويوم الأحد، تستمع اللجنة لعرض خطة عمل وزارة التموين والتجارة الداخلية، في ضوء برنامج الحكومة الذي ألقاه المهندس رئيس مجلس الوزراء 2018، بحضور الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، فيما تشهد اللجنة، يوم الإثنين،عرض خطة عمل وزارة التجارة والصناعة، في ضوء برنامج الحكومة الذي ألقاه السيد المهندس رئيس مجلس الوزراء 2018،بحضور المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة.



وتشهد لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، يوم السبت القادم، الاستماع للدكتورة هالة حلمي السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، بشأن برنامج الوزارة في مجالات الإصلاح الإداري والتدريب على مستوى الجهاز الإداري للدولة، وإيضاح خطتها للتعامل مع آثار تطبيق قانون رقم 81 لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية خاصة فيما يتعلق بالتسويات، وصرف بدل الإجازات، المادة 74 التي أدت إلى تجميد الحوافز والبدلات، وفيما اتضح من تعارض بعض مواد لائحته التنفيذية مع بعض أحكامه.



ويوم الأحد، تشهد اللجنة أيضا، الاستماع لـ محمد محمود أحمد سعفان، وزير القوى العاملة، في عرض خطط الوزارة بشأن التشغيل والتدريب وما يصدر عن الوزارة من بيانات وخاصة نشرات التشغيل، ومعدلات البطالة، وفرص العمل المتاحة، واحتياجات سوق العمل المصري، وكذلك توضيح أبعاد المشكلات والثغرات التي واجهت العمال أثناء إجراء الانتخابات النقابية والمناقشة حول اللائحة الداخلية للقانون رقم 213 لسنة 2017 بإصدار قانون " المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي "ومناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب خالد عبدالعزيز شعبان في ذات الموضوع.



ويوم الإثنين،تشهد اللجنة الاستماع للدكتور صالح الشيخ،رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، حول رؤية الجهاز بشأن التعامل مع آثار تطبيق مواد قانون رقم 81 لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية خاصة فيما يتعلق بالتسويات، وصرف بدل الإجازات، والمادة 74 التي أدت إلى تجميد الحوافز والبدلات، والتي تتعارض بعض مواد لائحته التنفيذية مع بعض أحكامه.



وتناقش لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، على مدار الإسبوع المقبل 13 طلب إحاطة مقدمين من الأعضاء بشأن الإشكاليات التي تعاني منها الوحدات المحلية، حيث يوم السبت، يناقش الأعضاء، طلب الإحاطة المقدم من النائب عبدالحميد الشيخ، بشأن وجود مقلب قمامة بمدينة تلا – محافظة المنوفية، وطلب الإحاطة المقدم من النائب صابر عبدالقوي، بشأن تأخر إنشاء محطة مياه بحاري بقدرات كبيرة على الرياح المنوفي رغم توافر مساحة الأرض المطلوبة بمركز ومدينة أشمون – محافظة المنوفية.



ويوم الأحد يناقش الأعضاء طلبا الإحاطة المقدمان من النائب إيهاب عبد العظيم، بشأن إقامة توسعات بمحطة معالجة الصرف الصحي بمنشأة عبدالله "شمس الدين" لخدمة مجموعة من قرى غرب مركز العدوة – محافظة المنيا نظرًا لارتفاع المياه الجوفية بها، وأيضا بشأن استمرار انتداب العاملين بالوحدات المحلية لمحافظة المنيا للجهات الأخرى من مديريات (الصحة – التموين - التربية والتعليم) نظرًا لاحتياج تلك المديريات لهم.



ويوم الإثنين، يناقش الأعضاء طلب الإحاطة المقدم من النائب سلامة الجوهري، بشأن شكاوى المواطنين المتضررين من عدم تشغيل خط أتوبيسات (زفتي – طنطا)، وطلب الإحاطة المقدم من النائب محمد عبدالهادي حبيب، بشأن استكمال رصف طريق النصرانية من عزبة كركور حتى طريق أبو كبير أبو حماد – محافظة الشرقية.



ويوم الثلاثاء، يناقش الأعضاء بحضور محافظ الأسكندرية، طلبات الإحاطة المقدمة من النائب هيثم الحريري، بشأن انتشار تجمعات القمامة أمام المدارس والمساجد والكنائس والمستشفيات مع العلم أنني أكدت سابقًا أن حل أزمة القمامة والنباشين لن يتحقق إلا من خلال الجمع المنزلي، و بشأن هدم أجزاء من سور كورنيش الإسكندرية التاريخي في منطقة المنشية، علمًا بأنه كان هناك محاولة في الماضي لهدم السور وإنشاء موقف سيارات داخل البحر، وبشأن التعدي على حقوق المواطنين بحجب رؤية البحر نتيجة إنشاء كوبري سيدي جابر بالإضافة إلى الاستمرار في تنفيذ بعض الإنشاءات الخرسانية بشاطئ سيدي جابر بارتفاع الكوبري.



كما يناقش الأعضاء طلبات الإحاطة المقدمة من النائب محمد الكوراني، بشأن خطة محافظة الإسكندرية في التعامل مع المنازل الآيلة للسقوط بالمحافظة وخاصة مناطق (اللبان – الجمرك – مينا البصل)، و بشأن خطة محافظة الإسكندرية في تدبير الموارد المالية لإنهاء المشروعات القومية الجاري تنفيذها بالمحافظة، بشأن الإجراءات التي اتخذتها محافظة الإسكندرية استعدادًا للموسم الشتوي (من الأمطار والسيول)، وطلب الإحاطة المقدم من السيد النائب حسين خاطر، بشأن خطة محافظة الإسكندرية للمشروعات القومية، وكذلك خطة وزارة التربية والتعليم في حل مشكلة الكثافة الطلابية بالمدارس، فضلًا عن خطة المحافظة ووزارة الصحة والسكان في استغلال الوحدات الصحية للاستفادة منها كمستشفيات لخدمة المواطنين وخاصة الوحدة الصحية بالمندرة، والبرنس القبلي.



وتشهد لجنة الصناعة، برئاسة النائب محمد فرج عامر، يوم السبت المقبل، مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائبة شيرين فراج، بشأن قيام هيئة التنمية الصناعية بفرض رسوم مبالغ فيها على المصانع وعدم القيام بدورها في دعم الصناعة وخاصة صناعة الأجهزة والمستلزمات الطبية والتي تعد صناعة إستراتيجية لمصر حسبما ورد بطلب الإحاطة.



وتناقش أيضا طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد همام، بشأن إهدار المال العام من جانب رئيس الشركة القابضة لبيع المصنوعات والذي جدد مبنى بيع المصنوعات الصادر له قرار إزالة وقرار إخلاء من وزارة الري بعد علمه بقرار الإزالة وقد تكلفت هذه التجديدات خمسة ملايين جنيه حسبما ورد بطلب الإحاطة.



ويوم الأحد، تشهد اللجنة الاستماع إلى رؤية وإستراتيجية وزارة التجارة والصناعة حول تطوير الصناعة المصرية والمساهمة الفعالة في الناتج القومي لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، بحضور المهندس وزير التجارة والصناعة، ويم الإثنين، تشهد الاستماع إلى رؤية وإستراتيجية وزارة قطاع الأعمال العام بشأن تطوير الشركات القابضة والتابعة لقطاع الأعمال العام وأهميته في تعزيز قدرة الاقتصاد المصري على النمو، بحضور وزير قطاع الأعمال العام.



تشهد لجنة المشروعات الصغيرة، يوم السبت المقبل، مناقشة ما قدمته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في الفترة السابقة لدعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة وخطتها للمرحلة المقبلة، بحضور د.طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ود.محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، و يسرى هيبة، رئيس هيئة الأبنية التعليمية، و نيفين جامع الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.



ويوم الأحد، تشهد اللجنة الوقوف على ما قدمته وزارة التنمية المحلية في الفترة السابقة لدعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة وخطتها للمرحلة المقبلة بحضور اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية.



ويم الإثنين، يناقش الأعضاء المشروعات التنموية والاستثمارية التي يقوم بها صندوق "تحيا مصر" لدعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة والمناطق التي بدأ فيها والمزمع البدء فيها، ومدى الاستفادة من تجارب الصندوق في توفير وحدات الطعام المتنقلة وذلك للاستعانة بها في تنفيذ أحكام القانون رقم 92 لسنة 2018 بتنظيم وتشجيع عمل هذه الوحدات بحضور نيفين جامع، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، و محمد أمين نصر، رئيس صندوق تحيا مصر.



وتناقش لجنة السياحة والطيران، بمجلس النواب، برئاسة النائب عمرو صدقى، يوم السبت المقبل، طلب الإحاطة المقدم من النائب يسن عبدالصبور، بشأن عدم استغلال وزارة السياحة للحدث العالمي وهو تعامد الشمس على معبد رمسيس في مدينة أبو سمبل في تنشيط وتنمية السياحة في محافظة أسوان.



كما يتضمن الطلب أيضا عدم استغلال المقومات الطبيعية والأثرية في محافظة أسوان لتنميتها سياحيًا، وتنمية مناطق النوبة لتكون مهيئة لاستقبال السياح، فيما يشهد اللقاء مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب حسني حافظ، بشأن استعدادات وزارة السياحة لعودة السياحة الروسية والاستغلال الأمثل لزيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي لدولة روسيا.



ويوم الأحد، يناقش الأعضاء أسباب ارتفاع أسعار رحلات الطيران الداخلي، ودراسة مدى إمكانية تخفيضها لكونها عاملًا مؤثرًا على قطاع السياحة، فيما يوم الإثنين، يناقش الأعضاء طلب الإحاطة المقدم من النائب برديس سيف الدين، بشأن عدم استغلال المقومات الطبيعية والمزارات الأثرية في تنشيط السياحة بمحافظة الوادي الجديد، وكذلك غلق مطار الداخلة منذ عام 2008، مما يحجب الاستثمار في المنطقة.



وتناقش لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد العمارى، يوم السبت، طلب الإحاطة المقدم من النائبة سولاف درويش، بشأن عدم وجود أسرة بالرعاية المركزة في كافة المستشفيات الحكومية، طلب الإحاطة المقدم من السيدة النائبة غادة غريب عجمي، بشأن تدني الخدمات الصحية داخل الوحدات الصحية بقرى مصر، وطلب الإحاطة المقدم من النائب ياسين عبدالصبور، بشأن عجز الأطباء في مدينة نصر النوبة، وعجز في الأجهزة بمستشفى نصر النوبة.



كما يشهد الاجتماع أيضا طلب الإحاطة المقدم من النائب بدوي قرني معوض، بشأن تمويل إنشاء الجناح الخلفي والمطبخ والمحرقة بمستشفى الميمون المركزي بمركز الواسطى بمحافظة بني سويف، طلب الإحاطة المقدم من النائب إيناس إبراهيم عبدالحليم، بشأن تداول أدوية مغشوشة تهدد حياة المواطنين، وطلب الإحاطة المقدم من النائب محمود حمدي أبو الخير، بشأن انتشار الأدوية منتهية الصلاحية وإعادة توزيعها وتعبئتها وبيعها.



ويوم الأحد يناقش الأعضاء طلب الإحاطة المقدم من النائب احمد عبداللطيف الطحاوى، بشأن سرعة إمداد مستشفى الحسينية بمحافظة الشرقية بالأجهزة الطبية، وطلب الإحاطة المقدم من النائب رائف تمراز، بشأن عدم وجود مستشفى مركزي بمدينة صان الحجر بالشرقية، طلب الإحاطة المقدم مند النائب محمود عطية، بشأن شكاوى المواطنين بخصوص تعطل جهاز رسم العصب لتشخيص حالة المرضى من المواطنين (بمعهد ناصر وذلك منذ 14/8/2008).، طلب الإحاطة المقدم من السيد النائب عبدالحميد الشيخ، بشأن إزالة مبنى مستشفى التكامل بقرية دنشواى مركز الشهداء.



ويوم الإثنين، يناقش الأعضاء طلب الإحاطة المقدم من النائب فتحي الشرقاوي، بشأن: تدني وانهيار الخدمة الصحية بالمستشفيات والوحدات الصحية بمحافظة كفر الشيخ، وعجز وسوء توزيع الأطباء بمحافظة كفر الشيخ،طلب الإحاطة المقدم من النائب سعد الجمال، بشأن نقص الأطباء بـ مستشفى الصف المركزي التي افتتحت العام الماضي، كذلك مستشفى التكامل ومستشفى قرية الأقوار والتي لم تنشأ لتكون وحدات صحية، وطلب الإحاطة المقدم من النائب محمود عبدالمعز الحفني، بشأن عدم البدء في إنشاء المبنى القديم الذي تم هدمه وعدم تجهيز الوحدة الصحية بعزبة قرني بالعياط حتى الآن، وطلب الإحاطة المقدم من النائب محمود عبدالمعز الحفني، بشأن تخصيص مبلغ 4 ملايين جنيه من وزارة الصحة لشراء ماكينات غسيل كلوي ولم يتم شراؤها حتى الآن، وأيضًا إنشاء وحدة فيروسات كبدية بمستشفى العياط المركزي، وطلب الإحاطة المقدم من السيد النائب عطية مسعود، بشأن توقف العمل بمستشفى وادي النطرون المركزي بعد أن أسندت إلى شركة المقاولون العرب.



تشهد لجنة الزراعة بمجلس النواب، يوم السبت المقبل، مناقشة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 471 لسنة 2018 بشأن الموافقة على التعديل الثالث لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن الأعمال الزراعية للتنمية الريفية وزيادة الدخول (أراضي) والموقع في القاهرة بتاريخ 24/7/2018.



كما يناقش الأعضاء أيضا قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 477 لسنة 2018 بشأن الموافقة على اتفاقية مشروع دعم خطة برنامج التعاون الإقليمي لمبادرة ندرة المياه لزيادة إنتاجية المياه بين حكومة جمهورية مصر العربية ومنظمة الأغذية والزراعة (فاو) والموقعة بتاريخ 18/7/2018.



ويوم الأحد الأعضاء يناقشون طلبات الإحاطة المقدمة من النواب: هشام الشعينى، الدكتور محمد إسماعيل جاد الله، فايقة فهيم، بشأن تضرر زراع الطماطم بمحافظات البحيرة، كفر الشيخ، المنيا، الدقهلية بسبب فساد التقاوي من صنف (023) المستوردة من قبل شركة جعارة لاستيراد وتجارة البذور، مما أدى لتلف محاصيلهم وتحملهم لخسائر مالية جسيمة، والإجراءات التي اتخذتها وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي لمكافحة مرض تجعد الأوراق الفيروسي والذبابة البيضاء اللذين يصيبا محصول الطماطم، وبحضور د.وزير الزراعة واستصلاح الأراضي"، ويوم الإثنين، يواصل الأعضاء مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة “بإصدار قانون الموارد المائية والري".



وتناقش لجنة الإعلام بمجلس النواب، يوم السبت، الإجراءات التي اتخذتها وزارة الثقافة بشأن الاهتمام بمعارض الكتاب، وإقامة معارض مستحدثة للكتاب بجميع المحافظات وخاصة بالصعيد والمناطق الحدودية وتنقية مضمونه من أية أفكار متطرفة، وذلك تأكيدًا على دور الكتاب كأداة فعالة في محاربة الإرهاب.



كما تناقش اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب رضوان الزياتي، بشأن عدم قيام وزارة الثقافة بإنتاج فيلم عالمي يوثق انتصار السادس من أكتوبر.



من جانبهم تناقش لجنة الاتصالات، طلب الإحاطة المقدم من النائب عبدالحميد دمرداش، بشأن انتشار الشائعات المغرضة والمقلقة والضارة بأمن واستقرار الوطن عبر مختلف وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي وتأثيرها الضار على المجتمع والاقتصاد والاستثمار والأمن القومي، وطلب الإحاطة المقدم من النائب جون طلعت، بشأن استيضاح جدوى المدن التكنولوجية التي أنشأتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال الفترة السابقة.



