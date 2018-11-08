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الكيلاني: مصر توجه رسالة للعالم بالاهتمام بالشباب ذوي الاحتياجات

الخميس 08/نوفمبر/2018 - 08:57 م
صدى البلد
البهى عمرو
قال البطل محمد الكيلاني أحد الشباب من ذوي الاحتياجات الخاصة الذى شارك بمنتدى شباب العالم بشرم الشيخ، إنه أول مصرى يجرى بقدم صناعى ويشارك فى بطولات، ويحصل على جوائز.

وأضاف خلال حواره ببرنامج « آخر النهار » المذاع على قناة النهار تقديم الاعلامى معتز الدمرداش، أن مصر توجه رسالة للعالم بالاهتمام بالشباب ذوى الاحتياجات الخاصة، مؤكدا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يهتم بذوي الاحتياجات الخاصة.

وأشار إلى أنه لاول مرة يشارك فى منتدى عالمى مشيرا أن الورش التى اقيمت قبل المنتدى قدمت بعض المعلومات للشباب بالتعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة.

وطالب محمد من المهندسين الذين يقومون بإنشاء عمارات وطرق بتخصيص أماكن وأشياء تخدم ذوي القدرات الخاصة، قائلا: « المهندس وهو بيأسس العمار يعمل سلالام خاصة لذوى القدرات حتى نستطيع التعامل مثل المواطنين » .
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