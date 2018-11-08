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أصل الحكاية

يثني الحديد بأنفه ويحمل الأثقال بشعره.. حكاية شمشون الإمارات واستعداده لجر طائرة بوينج

الخميس 08/نوفمبر/2018 - 09:49 م
صدى البلد
مـيــس رضــا
حسين خليل الملقب بـ "شمشون الإمارات"، نجح في تحقيق شهرة كبيرة بقدراته الخارقة، فبعد أن لاحظ قدرته على حمل وسحب الأثقال بأوزان كبيرة، بدأ يمارس ألعاب "القوة الخارقة" منذ عام 1992، واستمد لقبه من قصة البطل الخارق "شمشون"، الذي هدّم معبدًا يهوديًا لإنقاذ حبيبته بحسب تصريحاته لإحدى الصحف العالمية
يثني الحديد بأنفه

ويستعرض خليل موهبته فى تحطيم الصخور العملاقة على رأسه ، ويقدم خليل عروضاً ترفيهية متنوعة، أبرزها حمل الأوزان الثقيلة بأسنانه أثناء وقوفه على قاعدة من المسامير، ولا يثني خليل الحديد بيده وأسنانه فحسب، وإنما يستخدم أرنبة أنفه أيضاً ويقدم هذه العروض في مختلف الفعاليات الوطنية والرياضية فى الإمارات، مثل يوم العلم واليوم الوطني، وخلال عرض مدينة دبي لعضلات وكمال الأجسام، فضلاً عن الفعاليات الاجتماعية التي تُقام لأصحاب الهمم.

يثني الحديد بأنفه

وورث خليل  هذه "القوة الخارقة" من عائلته (أجداده)، ومازال يتلقى بعض النصائح من عمه الملقب بـ "شمشون العرب"، حتى يعمل على تطوير نفسه لاحقاً ويقول شمشون الإمارات: "يتمتع أبنائي بهذه الموهبة أيضاً، وهم حالياً يؤدون العروض الترفيهية ذاتها".


يثني الحديد بأنفه

8 وجبات فى اليوم

ويعتمد خليل على البروتين بشكل أساسي حتى يحافظ على "قوته الخارقة"، فتصل عدد الوجبات التي يتناولها يومياً إلى حوالي 7 أو 8 وجبات طعام.

خطته فى ديسمبر

واليوم يعمل "شمشون الإمارات" على خطوته القادمة، وهي سحب طائرة بوينج في شهر ديسمبر القادم، كما يتدرب على سحب الشاحنات العملاقة بشعره، سعياً منه للدخول في موسوعة "جينيس" للأرقام القياسية.

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