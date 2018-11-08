الكاف يبحث أزمة مقاعد مجلس الأهلي خلال مواجهة الترجى فى نهائى افريقيا .. فيديو

حاول المنسق الامني للاتحاد الافريقي لكرة القدم الكاف حل أزمة مقاعد مجلس إدارة النادي الاهلي بالمقصورة الرئيسية ، خلال مباراة الفريق غدا الجمعة أمام الترجي بنهائي افريقيا .



ووضع الترجي مقاعد مجلس إدارة الأهلي أقصى الجانب الأيسر للمقصورة الرئيسية ، مما يدل على عدم الاهتمام وتهميش حضور اعضاء إدارة المارد الاحمر .



ويستعد الأهلي لمواجهة الترجي فى إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا على ملعب رادس بتونس، فى المباراة المقرر لها غدا الجمعة فى تمام التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.



جدير بالذكر أن الأهلي تغلب على الترجي بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى مباراة الذهاب التي جرت بينهما يوم الجمعة الماضية على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

