بسبب خلافات الجيرة.. إصابة شخص بنزيف وجروح فى مشاجرة بالدقهلية

أصيب شخص بنزيف وجروح اثر تعدى جاره عليه بمطواة لخلافات بينهما فى احدى قرى ميت غمر وحرر محضرا بالواقعة.



تلقى اللواء محمد حجى مدير امن الدقهلية اخطارا من العقيد نبيل بندق مأمور مركز ميت غمر يفيد بإصابة محمود. ا .ر ٢٦ عاما ومقيم بشلا بنزيف بالبطن وجرح رضى بفروة الرأس وذكر فى المحضر انه بسؤال والده اتهم .محمد م م ١٨ عاما وابراهيم .م .غ ٣٤عاما بالتعدى عليه بسكين وعصا لخلافات بسبب خلافات الجيرة .



تم ضبط المتهمين واعترفا بارتكاب الواقعة وان هناك خلافات سابقة بينهما وان المجنى عليه تشاجر معهما من قبل واخطرت النيابه للتحقيق.