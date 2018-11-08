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رياضة

هازارد يحقق رقمًا قياسيًا مع تشيلسي في الدوري الأوروبي

الخميس 08/نوفمبر/2018 - 09:01 م
صدى البلد
أحمد هاني
حقق النجم البلجيكى إيدين هازارد لاعب تشيلسى الإنجليزى،رقمًا قياسيًا جديدًا في عدد المشاركات مع فريقة ليصبح خامس أكثر اللاعبين الأجانب مشاركة بقميص البلوز فى جميع البطولات على مر العصور.

ويشارك هازارد أساسيا مع البلوز أمام مضيفه باتى بوريسوف بطل بيلاروسيا، فى المباراة المقامة حاليا على ملعب "هارادزكى" فى الجولة الرابعة من المجموعة الثانية عشرة، لدور المجموعات بالدوري الأوروبي.

وسجل هازارد ظهوره فى المباراة 313 بقميص تشيلسى، ليصبح خامس اكثر اللاعبين مشاركة مع البلوز متفوقًا على جيانفرانكو زولا.

وجاء النجم البلجيكي فى المركز الخامس بالقائمة خلف كل من "بيتر تشيك 494 مباراة، ديديه دروجبا 381 مباراة، ايفانوفيتش 377، وجون أوبي ميكيل 372 مباراة".
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