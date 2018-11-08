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حوادث

شاب يطلق النيران علي نفسه داخل سيارته بالعمرانية

الخميس 08/نوفمبر/2018 - 09:06 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
ندي حمودة - أحمد مهدي
اطلق شاب النيران علي نفسه داخل سبارة بشارع نصر الدين بالعمرانية وتم نقله الي المستشفي في حالة سيئة.

تلقي اللواء دكتور مصطفي شحاتة مدير امن الجيزة اخطارا بدوي طلق ناري من داخل سيارة بعد نفق الهرم بشارع نصر الدين وتبين اصابة شاب بداخلها، اشارت التحريات الاولية من خلال مناقشات شهود العيان ان الشاب توقف بالسيارة بعد النفق مباشرة واخرج سلاحا ناريا واطلق منه الرصاص صوب رأسه، واضافت التحريات انه من خلال الفحص تبين ان الشاب صاحب شركة توريدات وفي العقد الرابع من العمر.

انتقلت قوة امنية برئاسة العميد اسامة عيد الفتاح رئيس قطاع غرب الجيزة الي مسرح الواقعة لفحص البلاغ وبيان ملابساته كما استعلمت من المستشفي عن حالة الشاب وما اذا كان لفظ انفاسه الاخيرة من عدمه لخطورة اصابته بعدما تبين ان الرصاصة اصابته في الرأس.

ومازال الفحص والتحري حول سبب اقدامه علي الانتحار جاريا.
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