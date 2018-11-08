شاهد.. توفيق عكاشة يمزح على الهواء بطريقة عبد الفتاح القصري

مازح الإعلامي توفيق عكاشة المشاهدين بطريقة الفنان الراحل عبد الفتاح القصري، عندما طلب منه المخرج الخروج إلى فاصل إعلاني قائلا «فاصل وارجعلكم تانى».



وقال «عكاشة» خلال برنامج «مصر اليوم» المذاع على قناة «الحياة» إننا نعيش مرحلة صعبة متعلقة بالوجود نكون او لا نكون، موضحا أننا لابد ان نستخدم أفضل الطرق العلمية واتقانها جيدا لكي نتقدم وننهض بالدولة.



وأوضح «عكاشة» أن كل الأمم تواجه مشاكلها بالإرادة والتحدي لتجاوز الصعاب، لافتا إلى أن إسرائيل دولة مساحتها الجغرافية صغيرة واستطاعت السيطرة على هذا الأمر وتنتج كل أنواع الفواكه والخضار، ونحن لم نتوسع في الزراعة رغم أننا من أكبر الدول في الزراعة.

