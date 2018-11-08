ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

مرأة

استشاري: لهذا السبب يرفض البعض بدائل العمليات الجراحية لعلاج السمنة

الخميس 08/نوفمبر/2018 - 09:15 م
صدى البلد
آية التيجي - عدسة/ هدير عبده
قال الدكتور خالد حماد استشاري الجهاز الهضمي والسمنة بالإمارات، إن هناك العديد من البدائل الأخرى لجراحات السمنة التي يمكن أن تساهم في إنقاص الوزن بشكل كبير، ولكن تبقى الجراحات الجزء الأكثر ضمانا للمريض، والذي له القدرة على اتباع البدائل الاخرى، مثل: اتباع الحميات الغذائية، وممارسة الرياضة.

وأضاف حمدان لكاميرا موقع "صدى البلد" الإخباري، أنه عندما يلجأ المريض الى الطبيب وتكون السمنة عنده غير مرضية فإنه يتوجه إلى ممارسة الرياضة في البداية، واتباع نظام غذائي وصحي، والبعض منهم يستجيب والبعض الآخر لا يستجيب.

وتابع حمدان ان معظم الذين يعانون من السمنة المرضية او غير المرضية يريدون حلولا سريعة للتخلص من الوزن الزائد، وهو ما توفره لهم عمليات جراحات السمنة المفرطة.

وإليكم الفيديو التي رصدته كاميرا موقع "صدى البلد" الإخباري..
loading...

ترشيحاتنا

الأمن يمنع مذبحة بين عائلتين ويضبط 14 متهما بحوزتهم 12 سلاحا ناريا و2000 طلقة..فيديو

الصحف التونسية تزف بشرى للمصريين قبل موقعة الاهلى والترجى وتفتح النار على كاف

أزمة فى مران الأهلي الأخير بـ رادس قبل نهائي إفريقيا أمام الترجى..فيديو

التشكيل المتوقع للأهلي والترجي في إياب نهائي أفريقيا

كارتيرون يكشف سلاح الأهلى الفتاك للتتويج باللقب الإفريقي على حساب الترجى

نجم آراب أيدول: انطفأت نجوميتي بعد البرنامج.. فيديو وصور

تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة الأهلي والترجي فى نهائي إفريقيا

ريمونتادا وحيدة بين الأهلى والترجي على ملعب رادس.. فيديو

فضيحة.. تنظيم الحمدين يعتقل رجلا مسنا ونجله يستغيث لإنقاذه.. فيديو

أحمد السقا يوجه رسالة لجمهور الاهلي قبل لقاء الترجي في نهائي أبطال أفريقيا

رامى رضوان وإلهام شاهين في عزاء الإعلامي حمدي قنديل

احتجاجات تونسية بسبب تذاكر مباراة الأهلي والترجي

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مصممة النصب التذكاري بمنتدى الشباب: 195 فنانا عالميا شاركوا في إحياء الإنسانية

منال رستم.. أول فتاة مصرية محجبة تتسلق إيفرست.. وتتصدر الماراثون مع الرئيس السيسي.. بروفايل

تفاصيل ضبط المتهمين بقتل شخصين بالأعيرة النارية على مقهى فى كرداسة.. صور

مأساة الطفل أنس .. ولد بـ ضمور في القلب وأسرته تطالب الرئيس بعلاجه فى الخارج

غرائب زيجات المشاهير.. أقصرها استمر 55 ساعة فقط.. صور

فيديو

توفيق عكاشة محذرا من مخطط القضاء على الجنس العربي: العقل زينة
استشاري: لهذا السبب يرفض البعض بدائل العمليات الجراحية لعلاج السمنة
شاهد.. توفيق عكاشة يمزح على الهواء بطريقة عبد الفتاح القصري
المقاصة يهزم الاتحاد السكندرى بهدف فى الدورى.. فيديو
توفيق عكاشة يوجه رسالة لأصحاب المصالح

ﺗﺼﻮﻳﺖ

من يفوز ببطولة أفريقيا ؟

من يفوز ببطولة أفريقيا ؟