استشاري: لهذا السبب يرفض البعض بدائل العمليات الجراحية لعلاج السمنة

قال الدكتور خالد حماد استشاري الجهاز الهضمي والسمنة بالإمارات، إن هناك العديد من البدائل الأخرى لجراحات السمنة التي يمكن أن تساهم في إنقاص الوزن بشكل كبير، ولكن تبقى الجراحات الجزء الأكثر ضمانا للمريض، والذي له القدرة على اتباع البدائل الاخرى، مثل: اتباع الحميات الغذائية، وممارسة الرياضة.



وأضاف حمدان لكاميرا موقع "صدى البلد" الإخباري، أنه عندما يلجأ المريض الى الطبيب وتكون السمنة عنده غير مرضية فإنه يتوجه إلى ممارسة الرياضة في البداية، واتباع نظام غذائي وصحي، والبعض منهم يستجيب والبعض الآخر لا يستجيب.



وتابع حمدان ان معظم الذين يعانون من السمنة المرضية او غير المرضية يريدون حلولا سريعة للتخلص من الوزن الزائد، وهو ما توفره لهم عمليات جراحات السمنة المفرطة.



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