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محافظات

انطلاق مبادرة نظف وشارك بمشاركة 500 شاب وفتاة بالعريش والشيخ زويد

الجمعة 09/نوفمبر/2018 - 03:56 ص
مديرية الشباب والرياضة
مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء
احمد صالح
تنفذ مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء حزمة برامج رياضية وثقافية ومعرفية وتدريبات لصالح شباب شمال سيناء، والتي انطلقت اعتبارا من أول شهر نوفمبر الجارى، وتستمر حتى نهاية ديسمبر المقبل 2018م.

وقال إيهاب حسن عبد الوهاب وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة إن عدد المستفيدين من البرامج نحو 2240 شابا وفتاة شاب فى مراحل عمرية مختلفة ، وأضاف أن الاستفادة تتحقق للشباب فى مناطق العريش وبئر العبد ورمانة والشيخ زويد ورفح، لافتا أن فرص المشاركة متاحة للجميع عن طريق الإدارات الرياضية ومراكز الشباب استكمالا لسلسلة برامج دعم كافة الأنشطة الشبابية فى شمال سيناء.

وأوضح محسن كمال مدير إدارة خدمات الشباب بمديرية الشباب والرياضة بالمحافظة ، أنها تتضمن تنفيذ ملتقى للشباب بمشاركة 20 شابا، ودورات تدريبية تتعلق بنواحى التنمية البشرية، والتمسك بالأخلاق والقيم؛ وتنفيذ برنامج سياحى وورش عمل حول الاقتصاد الحر، وبرنامج توعية حول تنفيذ مشروعات إنتاجية، وفعاليات لفرق الجوالة شابا إلى جانب تنفيذ 120 شابا 14 مشروعا كشفيا بمناطق العريش والشيخ زويد والحسنة ونخل.

وقال مدير إدارة خدمات الشباب بشمال سيناء، إن من أهم الفعاليات المنتظر تنفيذها خلال الأيام القليلة المقبلة "نظف وشارك"، بمشاركة 500 شاب وفتاة يقومون بأعمال تنظيف وتجميل فى مدن العريش والشيخ زويد.

وأضاف أنه مقررا تنفيذ 14 دورة تدريبات على أعمال صناعة الهدف والنحت بواسطة متخصصين ومقررا أن يشارك فى هذه الدورات 420 شابا وفتاة، ومواصلة تدريبات على أفكار ومبادرات أسعى التى تقوم على العصف الذهنى للشباب للخروج بأفكار ابتكارات لمشروعات جديدة من نوعها بمشاركة 40 شابا وفتاة ودورات فى برمجة الحاسب الآلى يستفيد منها 30 شابا.

كما يجرى الاستعداد لانطلاق دورى مراكز الشباب بمشاركة 24 فريقا ويخدم الدورى أكثر من 700 شاب جميعهم يتنافسون لتحقيق أفضل مستوى رياضى.
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