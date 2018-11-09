الولادة القيصرية شبح يهدد المجتمع بنسبة وصلت 52%.. وبرلمانيون: معظم الأطباء تناسوا شرف المهنة لتحقيق الأرباح

سامي المشيد: الأطباء يجرون العمليات القيصرية لتحقيق الأرباح

فؤاد حسب الله: الولادة القيصرية أصبحت شبه تجارة

فيصل راجح: يكشف أسباب لجوء الأطباء لإجراء الولادات القيصرية



كشفت أحدث الدراسات مؤخرًا عن تزايد العمليات القيصرية في مصر وأن معدل إجرائها تزايد ثلاثة أضعاف المعدل الذي أقرته منظمة الصحة العالمية.



واستطلع موقع "صدى البلد" آراء عدد من نواب البرلمان حول الظاهرة، وأكد جميعهم الأطباء يستغلون الولادة القيصرية في جني الأموال متجاهلين شرف المهنة، الأمر الذي يشكل خطورة كبيرة على المجتمع مسببا مضاعفات غير محسوبة على الأطفال وأمهاتهم.



في البداية أيد النائب سامي المشد أمين سر لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب،ما اقترحته النائبة إيناس عبد الحليم ،بخصوص وضع ضوابط لجوء الطبيب الى الولادة القيصرية، مشيراََ إلى أن معظم الأطباء يقومون بالعمليات القيصرية من أجل ربح الأموال وليس من المهنية فى شئ.



وأضاف المشد فى تصريحات لـ " صدى البلد " بأن من المفترض يتم إجراء الولادة القيصريّة عندما تكون الأم أو الجنين في وضع حرج،مشيرا إلى أنه يوجد خطورة كبيرة على الأم وجنينها، فمن الممكن أن يحدث تمزق أو فتح للجرح، وأيضا من الممكن أن تحدث عدوى في مجاري البول، وخاصة عند مرضى السكري،إضافة إلى أن الجنين يكون غير مكتمل النمو.



وتابع:"أن كثرة العمليات القيصرية يصنع ازمة فى الدولة متمثلة في توفير الحضانات اللازمة للأطفال، حيث أن كثير من الأطفال يولدون غير مكتملين، وهذا يرجع الى أتخاذ أجراء العملية القيصرية بدلا من الطبيعية".



وأكد "المشد" ضرورة وضع الضوابط اللازمة التي تمنع الأطباء من اللجوء إلى هذه العمليات بدون داعي،مطالباََ الطبيب الذى يلجأ إلى هذا النوع من الولادة أن يقدم تقريراََ يوضح فيه أسباب اللجوء إلى الولادة القيصرية، مثبتة بالمستندات التي تؤكد صحة اتخاذ هذا القرار، ومن يخالف هذه الإجراءات يتم تنفيذ العقوبات القانونية تجاهه.



في هذا السياق أيد النائب فؤاد حسب الله عضو لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب أن ما طرحته النائبة إيناس عبد الحليم بوضع ضوابط قوية لجوء الأطباء للولادة القيصرية ، مؤكداَ أنها أصبحت شبه تجارة رابحة لمعظم الأطباء .



وأضاف حسب الله في تصريحات لـ "صدى البلد" بأن إستخدام الولادة القيصريّة عندما تكون الأم أو الجنين في وضع حرج، مستنكرا لجوء بعض الأطباء لها بدون داعى،



وتابع "أن معظم الأطباء يتجنبون الولادة الطبيعية لقلة إيراداتها، واختصارا للوقت والجهد وهذا يخالف شرف المهنة".



وطالب "عضو لجنة الشئون الصحية" من وزارة الصحة توفير حملات توعية للأسرة المصرية، ووضع ضوابط قوية للولادة القيصرية.



فيما قال الدكتور فيصل راجح عضو لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، إن ارتفاع معدلات الولادات القيصرية بنسبة 52% لتكسر القاعدة التي وضعتها منظمة الصحة العالمية بألا تتجاوز نسب الولادات القيصرية فى أى مجتمع عن 15%، يشكل خطوة كبيرة على الأمهات وأطفالهن.



وأضاف "راجح" خلال تصريحات لـ"صدى البلد" أنه من المفترض أن يلجأ الأطباء إلى الولادات القيصرية فى حالات معينة لما تمثله إجراء هذه العمليات من خطورة عبئا اقتصاديا على الأسر المصرية.



وتابع قائلا :" الأطباء بيستسهلوا إجراءات الولادات القيصرية لإنها مربحة أكثر من الولادات الطبيعية".



وكانت قد الدكتورة إيناس عبد الحليم وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، قد تقدمت باقتراح برغبة، وذلك بخصوص وضع ضوابط لجوء الطبيب الى الولادة القيصرية وقالت إن مصر تحتل المرتبة الثالثة فى ارتفاع معدلات الولادات القيصرية بها، حيث بلغت النسبة 52% لتكسر القاعدة التى وضعتها منظمة الصحة العالمية بألا تتجاوز نسب الولادات القيصرية فى أى مجتمع عن 15% ما يشكل خطوة كبيرة على المجتمع حيث تسبب مضاعفات غير محسوبة على الأطفال وأمهاتهم.