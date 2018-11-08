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وكيل صحة الدقهلية يفتتح وحدة غسيل كلوى بنبروه ويشيد بالمجتمع المدنى

الخميس 08/نوفمبر/2018 - 09:27 م
وكيل صحة الدقهلية
وكيل صحة الدقهلية يفتتح وحدة غسيل كلوى بنبروه ويشيد بالمجتمع
همت الحسينى
افتتح الدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة بالدقهلية اليوم الخميس، وحدة الغسيل الكلوى بالجمعية الخيرية بالطيبة مركز نبروة بحضور عضو مجلس النواب بسام فليفل والدكتور أيمن عبد الجواد مدير الإدارة الصحية بنبروة وعددا من رجال المجتمع المدنى من أهل القرية.

وقام "مكى " بزيارة المرضى وأعرب عن سعادته بهذا الصرح الخيرى والذى يضم كثير من الأنشطة وفى مقدمتها النشاط الطبى والذى تم بالكامل بالجهود الذاتية وتبرعات أهل الخير، متمنيا أن يقوم أهالى الخير والمجتمع المدنى بتجهيز صروح طبية تفيد المرضى وأبناء القرى.

يشار إلى أنه تم تجهيز وحدة الغسيل الكلوى لخدمة أهل القرية والقرى المجاورة وقد تم تجهيز المكان من التشطيبات والتجهيزات الطبية كاملة، حيث تحتوى الوحدة على 6 ماكينات للغسيل الكلوى والتى تستوعب 36 مريضا بالإضافة إلى تجهيز محطة تنقية المياه الخاصة بالوحدة.

ووجه "مكى" الشكر لرجال المجتمع المدنى من أهل القرية على تجهيز تلك الوحدة لرفع المعاناة عن كاهل المرضى وأن مديرية الصحة ستقف بالدعم اللازم لضمان تقديم خدمة صحية جيدة من خلال هذه النماذج فى مثل هذه الجمعيات الخدمية.
وكيل صحة الدقهلية يفتتح وحدة غسيل كلوى بنبروه ويشيد بالمجتمع المدنى
وكيل صحة الدقهلية يفتتح وحدة غسيل كلوى بنبروه ويشيد بالمجتمع المدنى
وكيل صحة الدقهلية يفتتح وحدة غسيل كلوى بنبروه ويشيد بالمجتمع المدنى
وكيل صحة الدقهلية يفتتح وحدة غسيل كلوى بنبروه ويشيد بالمجتمع المدنى
وكيل صحة الدقهلية يفتتح وحدة غسيل كلوى بنبروه ويشيد بالمجتمع المدنى
وكيل صحة الدقهلية يفتتح وحدة غسيل كلوى بنبروه ويشيد بالمجتمع المدنى
وكيل صحة الدقهلية يفتتح وحدة غسيل كلوى بنبروه ويشيد بالمجتمع المدنى
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