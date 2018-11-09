العاصمة تعلن استعدادها لانطلاق مبادرة 100 مليون صحة للقضاء على فيروس سي أول ديسمبر.. تنسيق كامل بين الأجهزة لحشد المواطنين وتوعيتهم.. استهداف 9 ملايين مواطن وإعداد 2311 فريق لإجراء المسح

محافظ القاهرة:

نهدف لإعلان العاصمة خالية من مرض فيروس سي

التنسيق والتفاعل بين كافة المديريات والمجتمع المدني لحشد المواطنين

مدير الصحة:

2311 فريق عمل لإجراء المسح موزعين على 40 منطقة طبية

إعداد فرق عمل احتياطية إضافية لتوسيع الانتشار عند الحاجة

فرق بالمستشفيات للعمل خلال الفترة الليلية من 9 مساء إلى 9 صباحًا



تستعد محافظة القاهرة بمختلف أجهزتها لتنفيذ مبادرة رئيس الجمهورية، للقضاء على فيروس سي "100 مليون صحة" التي تنطلق أول ديسمبر المقبل.



وفي هذا السياق عقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، اجتماعًا موسعًا للوقوف على خطة المحافظة لتنفيذ المبادرة والتي تبدأ فعاليتها بالقاهرة بالمرحلة الثانية في أول ديسمبر المقبل وتمتد لمدة 3 أشهر حتى نهاية شهر فبراير بحضور نواب المحافظ الأربعة.



وأكد المحافظ، خلال الاجتماع على أهمية معرفة كل جهة بالدور المطلوب منها والعمل على تعريف المواطنين بأهمية الحملة ودورها الهام في الحفاظ على صحة الإنسان المصري وتقديم جميع خدماتها بالمجان ويسر وسهولة، والوصول إلى المواطن في كل أنحاء القاهرة والوصول إلى الهدف المنشود بالإعلان عن أن محافظة القاهرة لا يوجد بها مواطن لم يقم بالتحليل وخلوها من مرض فيروس سي.



وأشار إلى أن المستهدف من القاهرة كل مواطن أكبر من سن 18 سنة أي ما يوازي حوالي 7 ملايين حالة، مؤكدًا على أهمية التنسيق والتفاعل بين مديرية الشئون الصحية ومديريات الشباب والرياضة والتربية والتعليم والأوقاف والمجتمع المدني ممثلًا في الجمعيات الأهلية، وكذلك مع أعضاء مجلس النواب كل في منطقته لحشد المواطنين وتعريفهم بأهمية الحملة وتحفيزهم لتوقيع الكشف عليهم للتأكد من خلوهم من أمراض فيروس سي والضغط والسكر والسمنة.



من جهته، أكد الدكتور محمد شوقي مدير مديرية الشئون الصحية، على أهمية إعداد فرق عمل احتياطية للدفع بها في الأماكن التي يستلزم مضاعفة العمل بها أو تغطية أماكن أخرى لم تدرج في الخطة.



واستعرض شوقي، خطة المحافظة بإعداد 2311 فريق عمل لإجراء المسح موزعة على 40 منطقة طبية داخل القاهرة مع إعداد فرق عمل احتياطية إضافية لتوسيع الانتشار عند الحاجة مع وجود فرق طبية ثابتة في أماكن سيعلن عنها كل في نطاقه بالإضافة إلى فرق عمل متحركة للتواجد في أماكن كثيفة يتواجد بها المواطنون مثل أماكن عمل الوزارات والهيئات والجهات الحكومية والمصانع والمولات والمراكز التجارية ومحطات مترو الانفاق والسكك الحديدية والنوادي ومراكز الشباب والميادين الكبرى ، بالاضافة إلى فرق بالمستشفيات للعمل خلال الفترة الليلية من 9 مساء إلى 9 صباحًا ، وكذلك أيام الجمع بالقرب من المساجد، وتم التنسيق مع مديريات الشباب والاوقاف لفتح أماكن ثابتة لاستخدامها كعيادات ثابتة بمراكز الشباب والمساجد.



وأكد على الجهود المبذولة من جانب أعضاء مجلس النواب بتوفير كافة التسهيلات لتجهيز المقرات وإعدادها لاستقبال المواطنين مع توفير وسائل لنقل المواطنين لأماكن الوحدات.



حضر الاجتماع اللواء هاني جرجس حكمدار العاصمة، واللواء محمد الشيخ السكرتير العام، وعدد من أعضاء مجلس النواب عن القاهرة ومديري مديريات الخدمات ورؤساء مجالس شركات المرافق والهيئات ورؤساء الأحياء وقيادات المحافظة المعنية.