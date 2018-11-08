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لميس سلامة: شباب البرنامج الرئاسي لديهم مستقبل باهر ..فيديو

الخميس 08/نوفمبر/2018 - 09:59 م
صدى البلد
البهى عمرو
قالت الإعلامية لميس سلامة، إن منتدى شباب العالم فى نسخته الثانية والتي عقدت بشرم الشيخ في الفترة من 3 إلى 6 نوفمبر الجاري؛ مختلفة عن النسخة الأولى فى العام الماضى، موضحة أن عملية التنظيم والبرنامج مرتبة من أول دقيقة ومن لحظة الوصول للمطار.

وقدمت لميس خلال حوارها ببرنامج « آخر النهار » المذاع على قناة النهار تقديم الاعلامى معتز الدمرداش، التحية لشباب البرنامج الرئاسي وجميع الشباب الذى شارك فى تنظيم المنتدى.

وأشارت إلى ان هؤلاء الشباب لديهم مستقبل باهر، وكشفت أن الجميع كان يتعرف على بعضه فى حالة من الحب، وأكدت أن الجميع سعيد بالمشاركة من جميع الدول.

وفى نفس السياق أكدت لميس أنها تشارك للمرة الثانية فى المنتدى وكشفت أن العام المقبل سيكون به الافضل.
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