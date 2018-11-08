أحمد رفعت: السوشيال ميديا سبب الشائعات المتداولة فى الشارع المصري

قال الكاتب الصحفي أحمد رفعت، إن هناك أكثر من 150 مليون صفحة وحساب إلكتروني على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" داخل الوطن العربي حسب إحصائيات عام 2018، بينما وصلت إلي 115 مليون صفحة حسب إحصائيات 2017 و2016، مضيفا أن هناك معدلا مرتفعا للزيادة يصل إلي 100 ألف صحفة يوميا.



وأوضح رفعت خلال لقاء تليفزيوني مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج "نظرة" المذاع علي فضائية صدي البلد، أن الحركات التي تمت خلال عام 2011 بدأت جميعها من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدا أن السوشيال ميديا قامت بدور القوي الحزبية، حيث قامت علي جمع الحشود والتكتلات الشعبية داخل مكان واحد بموعد مسبق.



وأشار الكتاب الصحفي، إلي أن أغلب الشائعات المتناقلة داخل الشارع المصري تعود لشبكات التواصل الاجتماعي.

