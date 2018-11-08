بسنت عماد: تنظيم منتدى شباب العالم كان مبهرا ..فيديو

قالت الإعلامية بسنت عماد مديرة أولى جلسات منتدى شباب العالم، إن جميع المشاركين فى المنتدى كانت لديهم حالة من الانبهار من جمال التنظيم، موضحة أنها تقابلت مع أصدقاء لها من دول خارجية لم تتقابل معهم من سنوات طويلة مؤكدة أن المنتدى كان فرصة للتقابل.



وأضافت خلال حوارها ببرنامج « آخر النهار » المذاع على قناة النهار تقديم الاعلامى معتز الدمرداش، أن تنظيم المنتدى كان ممتازا جدًا، وكشفت أن النسخة الثانية للمنتدى فى هذا العالم كانت أفضل من العام الماضى، وان العام المقبل سيكون أفضل وأفضل.



وأشارت إلى ان الشباب المصرى ليس لهم سقف للطموح وفى العام المقبل سيكون هناك أشياء جديد ستقدم من الشباب.



وعقدت النسخة الثانية من منتدى شباب العالم بمدينة شرم الشيخ في الفترة من 3 إلى 6 نوفمبر الجاري.

