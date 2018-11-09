الأقصر تستعد لاستقبال مليون زائر في ذكرى استشهاد القديس ماري جرجس بالدير بحاجر الزريقات غدا..خطة لتكثيف التواجد الأمني..وتمشيط المناطق الجبلية لتأمين ساحة الاحتفالات

الأقصر تعلن درجة التأهب القصوى استعدادا للاحتفال بذكرى استشهاد القديس ماري جرجس

أكثر من مليون زائر كل عام يحتفلون بالدير بحاجر الزريقات لمدة يومين

دير مارى جرجس بالرزيقات يرجع تاريخه إلى عام 184 م





أعلنت مديرية أمن الأقصر برئاسة اللواء طارق علام مدير الأمن، رفع درجة التأهب القصوى، استعدادا للاحتفال بذكرى استشهاد القديس ماري جرجس بالدير بحاجر الزريقات.



وتفقد مدير الأمن والقيادات الشرطية الدير للوقوف على آخر الاستعدادات الأمنية لاستقبال احتفال طائفة الأرثوذكس، الذي يتوافد عليه أكثر من مليون زائر كل عام من يوم 10 حتى يوم 11 نوفمبر الجاري.



وكانت مديرية الأمن وضعت خطة لتكثيف التواجد الأمني، وشن حملات تمشيط للمناطق الجبلية لتأمين ساحة الاحتفالات وإخضاع مداخل مدينة أرمنت ومخارجها التي يقع فيها الدير لعمليات تفتيش دقيق للمغادرين والقادمين للمدينة.



ودير مارى جرجس بالرزيقات يرجع تاريخه إلى عام 184 م، وكان كنيسة صغيرة على رأس مقابر الأقباط بالمنطقة أقيمت على بعد 500 متر من دير أثري قديم ما زالت أنقاضه باقية حتى اليوم.



وأعيد بناؤه على الطراز الروماني، خلال الفترة الأخيرة على غرار التجربة التي تبناها الأب "متى المسكين"، بدير أبي مقار غرب الإسكندرية، ثم تم تحويله إلى مركز اتصال وتعليم واسع للشئون الكنسية، وضم منشآت إنتاجية وخدمية كبيرة.



وتم نقل المقابر إلى خارج الدير بعد بنائها بطريقة صحية، وتم إخلاء المنطقة المحيطة بالكنيسة القديمة التي تضم إحدى عشرة قبة وستة هياكل لتدخل في نطاق منشآت الدير.



وبالدير مركز للرهبنة يضم مجمع وقلايات ”المكان الذي يستقبل فيه الراهب زواره”ومحابس “ المكان الذي ينقطع فيه الراهب للعبادة، وينتظم بالدير عدد من الرهبان، وخاصة المرشحين منهم لسلك الرهبنة.



وماري جرجس قد ولد في مدينة ملاطية بتركيا، وكان والده” أنطاسيوس“ أميرا لها، وعندما قتل والده، حملته والدته هو وشقيقتيه إلى فلسطين، وهناك التحق بالجيش وتولى المناصب العليا حتى أصبح أميرا، ووهبه الملك الروماني حصانا جميلا.



وعندما أصدر الملك "ذادا يافوس"، مرسوما بهدم الكنائس، وحرق الكتب المقدسة، رفضه ماري جرجس، ومزقه أمام الجنود فقادوه مكبلا أمام الملك، وتعرض منذ تلك اللحظة إلى سلسلة من التعذيب انتهت باستشهاده.



ويحكي التقليد الكنسي أن جزءا من جسده انتقل من "اللد" بفلسطين إلى مصر حتى استقر أخيرا بكنيسة مصر القديمة.