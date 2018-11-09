وصفة طبيعية تقوي المناعة وتقضي على جميع الفيروسات

قال محسن النادي الخبير في العلاج بالأعشاب، عصير فص من الثوم مع كاس حليب، ويشرب على الريق يوميًا لمدة شهر كامل، وتكرر الوصفة كل شهرين مرة (يعني شهر تستعمل وشهر لا)، له فوائد عديدة.



- يعطي الجسم قوة عجيبة ولو في الشيب.

- يقوي جهاز المناعة جدًا ويقضي على جميع الفيروسات حتى الايدز .

- يقضي على الديدان والبكتيريا المعوية بجميع انواعها.

- يعالج التهابات البروستات وتضخمها.

- يقضي على التهابات اللوز والغدد .

- يمنع اصابات الانفلونزا قبل حصولها ويعالجها اذا حصلت .

- يخفض الضغط المرتفع ويصفي الشرايين من الدهون .

- يصفي الدم من السموم ويمنع حصول التسمم بالاكل وغيره .

- يطرد عنك الحشرات المؤذية حتى العقارب والحيات .



ملاحظة : للقضاء على الرائحة تؤكل قشرة البرتقال بعد شرب الحليب بربع ساعة.