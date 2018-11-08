كاف يجري تجربة أخيرة لتقنية الفار قبل مواجهة الأهلي والترجي غدا

أجرت لجنة الحكام بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، تجربة نهائية مساء اليوم الخميس، لتقييم تقنية حكم الفيديو المساعد "فار" على ملعب "رادس" بالعاصمة التونسية، استعدادا لمباراة إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا.



ويحل النادي الأهلي ضيفا على الترجي التونسي غدا الجمعة، في إياب الدور النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا، وذلك بعد فوز الأهلي في لقاء الذهاب بالإسكندرية يوم الجمعة الماضي بنتيجة (3-1).



وحرصت لجنة الحكام بـ "الكاف" على إجراء تجربة عملية للتأكد من كافة ما يلزم لاستخدام هذه التقنية، بعد أن تم الاعتماد عليها لأول مرة في البطولات الإفريقية، في مباراة الذهاب على ملعب برج العرب بالإسكندرية.