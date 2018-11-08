الأولمبية تعتمد عمومية الكاراتيه التقليدي برئاسة المكاوي.. مستند

اعتمدت اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة هشام حطب، الجمعية العمومية المنعقدة فى30/11/2017 وكذلك الجمعية العمومية المنعقدة فى28/10/2018 بالاتحاد المصري للكاراتية التقليدي برئاسة رامي المكاوي.



وأنهت اللجنة الأولمبية الجدل الذي أثير حول توفيق أوضاع الاتحاد المصري للكاراتيه التقليدي عقب رحيل رئيسه السابق إبراهيم المرحومي وتحول نائبه رامي المكاوي إلى القائم بأعمال الرئيس.



وانتخب المكاوي لرئاسة الاتحاد العربي للكاراتيه التقليدي قبل أسبوع خلال الجمعية العمومية التي انعقدت في القاهرة بحضور ممثلي اتحادات الجزائر وتونس والسودان وفلسطين.