ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

ديني

حكم الأكل والشرب والنوم دون الاغتسال من الجنابة

الخميس 08/نوفمبر/2018 - 10:01 م
صدى البلد
إيمان طلعت
قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن من السُنة المبادرة إلى الاغتسال بعد الجماع، ويجوز أن ينام الإنسان أو يأكل أو يشرب وهو جنب.

وأضاف عثمان، فى إجابته على سؤال « هل الأكل بعد الجماع حرام حتى يتم الاغتسال ؟ »، أنه إذا أكل الإنسان وهو جنب فهذا ليس حرامًا، فهذا كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه كان من فعله هذا فلو أراد ان ينام أو يأكل أو يقضى حاجته أو يفعل اى شئ فعليه أن يتوضأ وهو جنبا ثم يعود ليغتسل فهذا ليس حراما طالما أنه لا يضيع وقت الصلاة.

وأشار الى أن من السُنة المبادرة إلى الاغتسال بعد الجماع، ويجوز أن ينام الإنسان أو يأكل أو يشرب وهو جنب، منوهًا بأن الأولى ألا ينام أو يأكل أو يباشر أي عمل إلا بعد أن يغسل فرجه ويتوضأ وضوءًا كوضوئه للصلاة.

واستشهد بما روي عن أم المؤمنين السيدة عائشة -رضي الله عنها-: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا أراد أن ينام وهو جنب غسل فرجه، وتوضأ للصلاة، متفق عليه، وكذلك بما جاء عن عمار بن ياسر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رخص للجنب إذا أكل أو شرب أو نام أن يتوضأ، رواه أحمد، والترمذي وقال: حديث حسن صحيح.
loading...

ترشيحاتنا

أحمد السقا يوجه رسالة لجمهور الاهلي قبل لقاء الترجي في نهائي أبطال أفريقيا

طارق يحيى: لن أقبل تولى منصب مدرب عام بالزمالك

كارتيرون يكشف سلاح الأهلى الفتاك للتتويج باللقب الإفريقي على حساب الترجى

إليسا تكشف تفاصيل مشاركتها في الحملة الوطنية لسرطان الثدي فى لبنان

محمد الكيلاني يكشف تفاصيل حوار الرئيس السيسي معه ..فيديو

نجم الزمالك يوجه رسالة تحذيرية لـ الأهلي قبل مواجهة الترجي

فضيحة.. تنظيم الحمدين يعتقل رجلا مسنا ونجله يستغيث لإنقاذه.. فيديو

إعلان أسماء معلقي نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الأهلي والترجي فى رادس

مخابرات هولندا: تركيا مأوى لأعضاء تنظيم داعش .. و4000 داعشى من الأتراك

مدرب البرتغال يوجه لطمة لـ رونالدو قبل مواجهة إيطاليا وبولندا

مصطفى بكرى يرد على هجوم القنوات المعادية لمصر.. فيديو

تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة الأهلي والترجي فى نهائي إفريقيا

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مصممة النصب التذكاري بمنتدى الشباب: 195 فنانا عالميا شاركوا في إحياء الإنسانية

منال رستم.. أول فتاة مصرية محجبة تتسلق إيفرست.. وتتصدر الماراثون مع الرئيس السيسي.. بروفايل

تفاصيل ضبط المتهمين بقتل شخصين بالأعيرة النارية على مقهى فى كرداسة.. صور

مأساة الطفل أنس .. ولد بـ ضمور في القلب وأسرته تطالب الرئيس بعلاجه فى الخارج

غرائب زيجات المشاهير.. أقصرها استمر 55 ساعة فقط.. صور

فيديو

إليسا تكشف سبب اختفائها بعد كليب إلي كل اللي بيحبوني
إليسا تنصح الفتيات بالكشف المبكر عن سرطان الثدي للوقاية من المرض
إليسا تكشف تفاصيل مشاركتها في الحملة الوطنية لسرطان الثدي فى لبنان
فيديوجراف.. أسوان من مدينة الذهب لعاصمة شباب أفريقيا 2019
توفيق عكاشة محذرا من مخطط القضاء على الجنس العربي: العقل زينة

ﺗﺼﻮﻳﺖ

من يفوز ببطولة أفريقيا ؟

من يفوز ببطولة أفريقيا ؟