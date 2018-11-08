حكم الأكل والشرب والنوم دون الاغتسال من الجنابة

قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن من السُنة المبادرة إلى الاغتسال بعد الجماع، ويجوز أن ينام الإنسان أو يأكل أو يشرب وهو جنب.



وأضاف عثمان، فى إجابته على سؤال « هل الأكل بعد الجماع حرام حتى يتم الاغتسال ؟ »، أنه إذا أكل الإنسان وهو جنب فهذا ليس حرامًا، فهذا كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه كان من فعله هذا فلو أراد ان ينام أو يأكل أو يقضى حاجته أو يفعل اى شئ فعليه أن يتوضأ وهو جنبا ثم يعود ليغتسل فهذا ليس حراما طالما أنه لا يضيع وقت الصلاة.



وأشار الى أن من السُنة المبادرة إلى الاغتسال بعد الجماع، ويجوز أن ينام الإنسان أو يأكل أو يشرب وهو جنب، منوهًا بأن الأولى ألا ينام أو يأكل أو يباشر أي عمل إلا بعد أن يغسل فرجه ويتوضأ وضوءًا كوضوئه للصلاة.



واستشهد بما روي عن أم المؤمنين السيدة عائشة -رضي الله عنها-: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا أراد أن ينام وهو جنب غسل فرجه، وتوضأ للصلاة، متفق عليه، وكذلك بما جاء عن عمار بن ياسر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رخص للجنب إذا أكل أو شرب أو نام أن يتوضأ، رواه أحمد، والترمذي وقال: حديث حسن صحيح.