حافظ أبو سعدة: قانون تنظيم الجمعيات الأهلية تمكن من تقييدها

قال حافظ أبو سعدة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان شديد الشفافية في حديثه عن قانون تنظيم عمل الجمعيات الأهلية، حيث تم تشريعه خلال فترة إنتقالية لخدمة المواطن.



وأوضح أبو سعدة خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج "نظرة" المذاع علي فضائية صدي البلد، أن القانون استطاع تقييد عمل الجمعيات الأهلية في مصر، مشيرا إلي أن هناك ضرورة لإعادة النظر في هذا القانون.



وأكد عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن هناك العديد من العراقيل تواجهها الجمعيات الأهلية في سياق القانون الذي يعمل على تنظيمها.