ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

حافظ أبو سعدة: قانون تنظيم الجمعيات الأهلية تمكن من تقييدها

الخميس 08/نوفمبر/2018 - 10:18 م
صدى البلد
خالد محيي الدين
قال حافظ أبو سعدة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان شديد الشفافية في حديثه عن قانون تنظيم عمل الجمعيات الأهلية، حيث تم تشريعه خلال فترة إنتقالية لخدمة المواطن.

وأوضح أبو سعدة خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج "نظرة" المذاع علي فضائية صدي البلد، أن القانون استطاع تقييد عمل الجمعيات الأهلية في مصر، مشيرا إلي أن هناك ضرورة لإعادة النظر في هذا القانون.

وأكد عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن هناك العديد من العراقيل تواجهها الجمعيات الأهلية في سياق القانون الذي يعمل على تنظيمها.
loading...

ترشيحاتنا

فضيحة.. تنظيم الحمدين يعتقل رجلا مسنا ونجله يستغيث لإنقاذه.. فيديو

احذر هذه الرسالة على WhatsApp

التموين: بدء حصر المواليد المضافة والبطاقات المحدثة وفتح التظلمات 10 نوفمبر

فأل سيئ للأهلي.. الترجي لا يخسر في وجود الحكم الإثيوبى تيسيما

جورج وسوف يعبر عن حبه لمصرعلى طريقته الخاصة

500 صورة من عزاء الإعلامي حمدي قنديل

أحمد أحمد: كاف سيشهد العديد من الإصلاحات عقب لقاء الأهلي والترجي

زوج يقوم بتكسير ضلوع زوجته ويدعي انتحارها ..صور

مخابرات هولندا: تركيا مأوى لأعضاء تنظيم داعش .. و4000 داعشى من الأتراك

شاهد.. توفيق عكاشة يمزح على الهواء بطريقة عبد الفتاح القصري

السائحون الروس يوجهون لطمة لتركيا ويختارون المنتجعات المصرية لقضاء اجازاتهم

توفيق عكاشة محذرا من مخطط القضاء على الجنس العربي: العقل زينة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

العناية الإلهية تنقذ ركاب ترام الإسكندرية من الموت ..صور

مصممة النصب التذكاري بمنتدى الشباب: 195 فنانا عالميا شاركوا في إحياء الإنسانية

منال رستم.. أول فتاة مصرية محجبة تتسلق إيفرست.. وتتصدر الماراثون مع الرئيس السيسي.. بروفايل

تفاصيل ضبط المتهمين بقتل شخصين بالأعيرة النارية على مقهى فى كرداسة.. صور

مأساة الطفل أنس .. ولد بـ ضمور في القلب وأسرته تطالب الرئيس بعلاجه فى الخارج

فيديو

إليسا تكشف سبب غنائها باللهجة المصرية
موجز البلد.. كارتيرون متورط فى أزمة أزارو.. اختفاء نجم من سماء الإمارات.. واعتداء على مصرية بالكويت
إليسا تكشف سبب اختفائها بعد كليب إلي كل اللي بيحبوني
إليسا تنصح الفتيات بالكشف المبكر عن سرطان الثدي للوقاية من المرض
إليسا تكشف تفاصيل مشاركتها في الحملة الوطنية لسرطان الثدي فى لبنان

ﺗﺼﻮﻳﺖ

من يفوز ببطولة أفريقيا ؟

من يفوز ببطولة أفريقيا ؟