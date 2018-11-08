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أخبار البلد

سفارة بريطانيا بالقاهرة: مصر من الدول المفضلة للسائح الإنجليزي

الخميس 08/نوفمبر/2018 - 09:47 م
وزيرة السياحة في
وزيرة السياحة في الجناح المصري المشارك في بورصة لندن السياحي
محمود نوفل
أعربت السفارة البريطانية بالقاهرة عن سعادتها بزيارة الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة المصرية إلى لندن علي هامش افتتاح الجناح المصرى المشارك فى بورصة لندن السياحية.

وأكدت السفارة البريطانية في تغريدة لها عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أن مصر تعد واحدة من الدول المفضلة لدي السائح البريطاني والذي يسعي دائما إلي زيارتها.

وكشفت السفارة أن أكثر من ٢٥٠ ألف سائح بريطاني زاروا مصر منذ بداية العام وحتى الآن.

وكان الجناح المصري قد شهد إقبالًا من الزوار خلال اليوم الأول، سواء لعقد لقاءات مهنية مع ممثلي شركات السياحة المصرية، أو لمشاهدة الجناح والاستمتاع بالتكنولوچيا التفاعلية الموجودة به، حيث تم تجهيز الجناح المصري بأحدث وسائل التكنولوجيا التفاعلية والتقنيات الرقمية الحديثة.

واستقبل زوار الجناح المصرى بالبورصة هيكل معدني لتمثال رمسيس الثانى يُرى من خلال تقنية الـ ع‪Augmented Realityd ،بالإضافة إلى أربع مسلات تصميمها مستوحى من الحضارة الفرعونية واللغة الهيروغلفية تحكى قصة قصيرة لتجربة السائح عند زيارته لمصر.
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