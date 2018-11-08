طلعت يوسف: المقاصة يحتاج الدعم للبقاء مع الكبار.. والنقاط أهم من الأداء

عمت أجواء من الفرحة داخل غرفة خلع ملابس المقاصة، عقب الفوز على الاتحاد السكندري بهدف سجله باولن فوافي، ليرفع الفريق رصيده إلى 20 نقطة محتلا المركز الثاني بجدول المسابقة.



أكد طلعت يوسف المدير الفني لفريق المقاصة، أن الوصول للمركز الثاني بجدول مسابقة الدوري العام أمر يحسب للجهاز الفني واللاعبين، ويكشف تطور الأداء والمستوى التي ظهرت على الفريق خلال الأسابيع الأخيرة من عمر المسابقة.



وأشار المدير الفني للمقاصة، إلى أن الأداء غير مطمئن بالنسبة له، في ظل وجود حالة من الثقة الزائدة لدى اللاعبين، انعكست على إهدار العديد من الفرص السهلة خلال الشوط الأول للمباراة، مؤكدا أنه يأمل في الحفاظ على التواجد مع الكبار بعد احتلاله المركز الثاني بجدول المسابقة، لكن الأمر يتطلب دعما خلال الانتقالات الشتوية المقبلة.



وأوضح طلعت يوسف، أن الفوز وحصد النقاط الثلاث في تلك المرحلة أهم من الأداء، خصوصا وأن الدور الثاني لمسابقة الدوري العام يشهد منافسة أقوى وأصعب.



وكشف المدير الفني للمقاصة، أنه يشجع لاعبيه على الأداء الهجومي من أجل تحقيق الانتصارات للتواجد في المربع الذهبي.

