الشرطة الأوروبية تضبط شحنة مخدرات إيرانية بميناء جنوة

أعلنت السلطات الإيطالية، اليوم الخميس، ضبط شحنة تزن 270 كيلو جراما من الهيروين قادمة من إيران في ميناء جنوة الإيطالي، حيث سمحت بنقل جزء منه تحت إشراف الشرطة إلى مقصده النهائي في هولندا، حيث تم القبض على شخصين.



ووصفت الهيئة الأوروبية المعنية بتنسيق التحقيقات العابرة للحدود "يوروجست" العملية بالأكبر في جنوة في 20 عاما.



وذكرت الشرطة أن الهيروين كان مخبأ في أكياس البنتونيت، المسحوق الطيني المستخدم في منتجات العناية بالبشرة، والتي نقلت من ميناء بندر عباس الإيراني على متن ناقلة تحمل الاسم "أرتاباز"، وفق ما نقلته شبكة "سكاي نيوز" البريطانية.



وضبطت السلطات في جنوة الشحنة في 17 أكتوبر الماضي، لكنها سمحت بجزء منها بمواصلة الرحلة.



واتبعت الشرطة الناقلة عبر سويسرا ولوكسمبورج وفرنسا وألمانيا وبلجيكا قبل أن تصل إلى مستودع مهجور في روسندال بهولندا في 2 نوفمبر الجاري.