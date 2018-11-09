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مرأة

مشروب شتوي يقوي عضلات الجسم

الجمعة 09/نوفمبر/2018 - 02:00 ص
صدى البلد
ريهام قدري
يعتبر النسيج العضلي، المصدر الأساسي لقوة الجسم وحَركته؛ ومهمته الأولى هي التغيير من استقامة الجسم، وتحريك الأعضاء الداخلية، ويَحتوي جسم الإنسان على قرابة 650 عضلة، وتشكِل هذه العضلات نصف كتلة الجسم تقريبًا.

وقال المعالج بالطب البديل محسن النادي تكمن الفوائد في بعض الأعشاب والنباتات للعضلات، واتباع حمية غذائية صِحية وممارسة التمارين بشكلٍ مستمر ستتحسن عمليّة بناء العضلات:

الحلبة:
نبات الحلبة يقوي العضلات ويزيد من قدرتها على حمل الأثقال، كما أن هذه النبتة تقي من الإصابة بمرض السرطان؛ ومن فوائد نبات الحلبة تمكَن الرياضيون الذين تناولوا نبات الحلبة من زيادة أوزانهم أثناء أداء تمرين الدفع باستخدام الساقين، ولكن من مساوئ تناول نبات الحلبة هو أنها تجعل رائحةَ الجسمِ قويةً وفواحة.
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