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إليسا تكشف تفاصيل مشاركتها في الحملة الوطنية لسرطان الثدي فى لبنان

الخميس 08/نوفمبر/2018 - 09:46 م
صدى البلد
كـريـم الخـطيب
روت الفنانة إليسا تفاصيل مشاركتها في حملة التوعية لسرطان الثدي بالتنسيق مع وزارة الصحة اللبنانية.

وقالت «إليسا» خلال لقائها مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج «معكم» المذاع على قناة «سي بي سي» إنه تم اختيارها سفيرة الحملة الوطنية لسرطان الثدي هذا العام وقبلت بالاختيار لهدف التوعية بعيدا عن اي استغلال.

وأوضحت «إليسا» أنها لا تفضل بعض الأعمال الأخرى مثل الحفلات التى تقيمها بعض الجمعيات من أجل مكاسب،لذلك لا تشارك فيها، مؤكدة أنها تفضل العمل الإنساني والخيري بعيدا عن اي مكاسب، وهذا يأخذ وقتا كثيرا في التفكير طالما فيه خير.
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