قيامة أرطغرل يزيح البحر الأسود من صدارة الأعلى مشاهدة

تصدر مسلسل "قيامة أرطغرل" الأعمال الدرامية الأعلى مشاهدة في تركيا، أمس الاربعاء.



حل في المركز الثاني مسلسل " البحر الأسود"، الذى شهد تراجعا هذا الاسبوع بعدما كان يحتل المركز الاول خلال الفترات الماضية.



أما مسلسل "المجتمع النفاث"، احتل المركز الثالث على مستوى الأعمال الدرامية، وعلى المستوى العام للاعمال الاعلامية المعروضة فقد احتل المركز الـ 15 .