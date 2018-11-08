ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

فن

قيامة أرطغرل يزيح البحر الأسود من صدارة الأعلى مشاهدة

الخميس 08/نوفمبر/2018 - 09:50 م
صدى البلد
أحمد البهى
تصدر مسلسل "قيامة أرطغرل" الأعمال الدرامية الأعلى مشاهدة في تركيا، أمس الاربعاء.

حل في المركز الثاني مسلسل " البحر الأسود"، الذى شهد تراجعا هذا الاسبوع بعدما كان يحتل المركز الاول خلال الفترات الماضية.

أما مسلسل "المجتمع النفاث"، احتل المركز الثالث على مستوى الأعمال الدرامية، وعلى المستوى العام للاعمال الاعلامية المعروضة فقد احتل المركز الـ 15 .
loading...

ترشيحاتنا

فى ذكرى إلغائها ببريطانيا..أغرب 5 طرق للإعدام في العالم

التموين: بدء حصر المواليد المضافة والبطاقات المحدثة وفتح التظلمات 10 نوفمبر

التشكيل المتوقع للأهلي والترجي في إياب نهائي أفريقيا

7 أيام تفصل الـ فيفا عن خصم 24 نقطة من الزمالك

رسميا.. كاف يلمح لتواطؤ كارتيرون مع أزارو فى واقعة برج العرب

طارق يحيى: لن أقبل تولى منصب مدرب عام بالزمالك

ذعر فى سوق التوفيقية بسبب معركة بالأسلحة بين الباعة..فيديو

إن كنت ناسى أفكرك .. أخطاء تحكيمية حرمت الأهلى من البطولات .. والكاف شاهد ماشفش حاجة

قرار جديد من الأمن التونسي بخصوص جماهير الأهلي في ملعب رادس

مخابرات هولندا: تركيا مأوى لأعضاء تنظيم داعش .. و4000 داعشى من الأتراك

نجم آراب أيدول: انطفأت نجوميتي بعد البرنامج.. فيديو وصور

وجبة الغلابة فى خطر.. ارتفاع سعر الفول يؤثر على حركة البيع والشراء.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مصممة النصب التذكاري بمنتدى الشباب: 195 فنانا عالميا شاركوا في إحياء الإنسانية

منال رستم.. أول فتاة مصرية محجبة تتسلق إيفرست.. وتتصدر الماراثون مع الرئيس السيسي.. بروفايل

تفاصيل ضبط المتهمين بقتل شخصين بالأعيرة النارية على مقهى فى كرداسة.. صور

مأساة الطفل أنس .. ولد بـ ضمور في القلب وأسرته تطالب الرئيس بعلاجه فى الخارج

غرائب زيجات المشاهير.. أقصرها استمر 55 ساعة فقط.. صور

فيديو

إليسا تكشف سبب اختفائها بعد كليب إلي كل اللي بيحبوني
إليسا تنصح الفتيات بالكشف المبكر عن سرطان الثدي للوقاية من المرض
إليسا تكشف تفاصيل مشاركتها في الحملة الوطنية لسرطان الثدي فى لبنان
فيديوجراف.. أسوان من مدينة الذهب لعاصمة شباب أفريقيا 2019
توفيق عكاشة محذرا من مخطط القضاء على الجنس العربي: العقل زينة

ﺗﺼﻮﻳﺖ

من يفوز ببطولة أفريقيا ؟

من يفوز ببطولة أفريقيا ؟