على نهج ميجان ماركل ...ارتدي الفستان القصير في الحمل

كشفت خبيرة الملابس ومؤسسة العلامة التجارية "Seraphine" المفضلة لدى كيت ميدلتون أثناء الحمل، سيسيل ريناود، السبب الرئيسي الذي يدفع ميغان وكيت إلى ارتداء الفساتين القصيرة خلال فترة الحمل.



وتقول الخبيرة ريناود إن تعمد إظهار الساقين والذراعين أثناء الحمل هو بمثابة خدعة جيدة لإضفاء توازن على شكل جسم الحامل، وبخاصةٍ مع بدء بروز البطن وفقا ل "cosmopolitan"



والجدير ذكره أن ميغان ماركل أثارت الجدل أثناء قيامها بجولتها الملكية في نيوزيلندا، بسبب ارتدائها فستانًا قصيرًا باللون الأسود، حيث ادعى الكثيرون أنها تخترق التقاليد الملكية. فقد أوضحت ريناود أن هناك فريقًا كاملًا خاصًا يهتم بإطلالات دوقة ساسيكس وبأزيائها، وهذا ما يعني بأن القصر الملكي على علم بما ترتديه الدوقة، لذا فإنه لا يوجد أي خرق للقواعد الملكية.