إليسا تنصح الفتيات بالكشف المبكر عن سرطان الثدي للوقاية من المرض

قالت الفنانة إليسا إن لديها معلومات جيدة عن مرض سرطان الثدي، لذلك هي حريصة على توعية السيدات والفتيات ومدهم بمعلومات كافية عن هذا المرض.



ونصحت «إليسا» خلال لقائها مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج «معكم» المذاع على قناة «سي بي سي» الفتيات بعما فصل والكشف المبكر على سرطان الثدي لان المرض ليس له علاقة بالعمر، وليس شرط أن يصيب السيدات الكبار.



وشددت «إليسا» على أن الكشف المبكر عن سرطان الثدي نسبة الشفاء تكون كبيرة جدا، لذلك تناشد السيدات بعمل فحوصات للتأكد.