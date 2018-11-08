ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

إليسا تنصح الفتيات بالكشف المبكر عن سرطان الثدي للوقاية من المرض

الخميس 08/نوفمبر/2018 - 10:01 م
إليسا
إليسا
كـريـم الخـطيب
قالت الفنانة إليسا إن لديها معلومات جيدة عن مرض سرطان الثدي، لذلك هي حريصة على توعية السيدات والفتيات ومدهم بمعلومات كافية عن هذا المرض.

ونصحت «إليسا» خلال لقائها مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج «معكم» المذاع على قناة «سي بي سي» الفتيات بعما فصل والكشف المبكر على سرطان الثدي لان المرض ليس له علاقة بالعمر، وليس شرط أن يصيب السيدات الكبار.

وشددت «إليسا» على أن الكشف المبكر عن سرطان الثدي نسبة الشفاء تكون كبيرة جدا، لذلك تناشد السيدات بعمل فحوصات للتأكد.
loading...

ترشيحاتنا

غياب نجلاء فتحي عن عزاء زوجها الإعلامي حمدي قنديل

الزراعة توضح حقيقة حقن الدواجن بالهرمونات لزيادة الإنتاج

7 أيام تفصل الـ فيفا عن خصم 24 نقطة من الزمالك

إعلامية تونسية تصدم الترجى.. وتؤكد: التاريخ ينصف الأهلي

باسم مرسي يقترب من فسخ عقده مع لاريسا اليوناني

راموس.. ننشر التاريخ الدموي الأسود لـ جزار اللاعبين من كسر صلاح لـ نزيف لاعب بزن

توفيق عكاشة: لم يقف معي أحد من أصدقائي في محنتي الأخيرة

البرتقال المصري يغزو الصين.. صحيفة: مذاقه كان مفضلا لملوك الفراعنة.. المزارع تستعين بآلات فرنسية لإنتاج أفضل المحاصيل

وجبة الغلابة فى خطر.. ارتفاع سعر الفول يؤثر على حركة البيع والشراء.. فيديو

27 قناة تليفزيونية تنقل نهائى أفريقيا بين الأهلى والترجى بينها 9 قنوات مفتوحة

إليسا تكشف تفاصيل مشاركتها في الحملة الوطنية لسرطان الثدي فى لبنان

طارق يحيى: لن أقبل تولى منصب مدرب عام بالزمالك

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مصممة النصب التذكاري بمنتدى الشباب: 195 فنانا عالميا شاركوا في إحياء الإنسانية

منال رستم.. أول فتاة مصرية محجبة تتسلق إيفرست.. وتتصدر الماراثون مع الرئيس السيسي.. بروفايل

تفاصيل ضبط المتهمين بقتل شخصين بالأعيرة النارية على مقهى فى كرداسة.. صور

مأساة الطفل أنس .. ولد بـ ضمور في القلب وأسرته تطالب الرئيس بعلاجه فى الخارج

غرائب زيجات المشاهير.. أقصرها استمر 55 ساعة فقط.. صور

فيديو

إليسا تكشف سبب اختفائها بعد كليب إلي كل اللي بيحبوني
إليسا تنصح الفتيات بالكشف المبكر عن سرطان الثدي للوقاية من المرض
إليسا تكشف تفاصيل مشاركتها في الحملة الوطنية لسرطان الثدي فى لبنان
فيديوجراف.. أسوان من مدينة الذهب لعاصمة شباب أفريقيا 2019
توفيق عكاشة محذرا من مخطط القضاء على الجنس العربي: العقل زينة

ﺗﺼﻮﻳﺖ

من يفوز ببطولة أفريقيا ؟

من يفوز ببطولة أفريقيا ؟