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تربية عين شمس تكرم أول داعية بوزارة الأوقاف

الخميس 08/نوفمبر/2018 - 11:20 م
صدى البلد
عمرو ممدوح
"انا من حسين وحسين منى .. حديث لجدك طمنى"، بهذه الأنشودة فى حب رسول الله وحب آل البيت، استهلت د. وفاء عبد السلام، اول داعية سيدة بوزارة الأوقاف، لقاءها بطلاب كلية التربية جامعة عين شمس، وذلك خلال استضافة الكلية لبرنامج ملتقى الشباب، في إطار احتفالات الكلية بمرور ٩٠ عاما على إنشائها بحضور د ماجد ابو العينين عميد الكلية، ود. حازم راشد وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ود. أسعد عبد الخالق وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث.

وأعلنت د. وفاء عبد السلام، عن حملة تطلقها وزارة الأوقاف بشعار " محمد صلى الله عليه وسلم رسول الإنسانية "، مشيرة إلى أن الحملة تأتى إنطلاقًا من قول الله سبحانه، إنما بعثت رحمة للعالمين، وتستمر الحملة منذ بدء شهر ربيع الأول حتى نهايته، وتتضمن العديد من الفاعليات الثقافية والدعوية.

وتحدثت د. وفاء عبد السلام، حول خلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فقد أثنى عليه الله جل جلاله، فقال سبحانه "فإنك لعلى خلق عظيم"، مشيرة إلى أن لنا فى نبينا قدوة حسنة مطلقة فى جميع جوانب الحياة، والذي كان فى خدمة أهله بحب وسلاسة، وكان يحمل هم الأمة كلها لكنه لم يرُ يوما عابس الوجه.

وتطرقت عبد السلام، إلى كيفية مخاطبة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم للشباب، ولينه واستيعابه لهم وأفكارهم سواء فى الحرب والسلم فقد كان يستعين بأرائهم في وضع الخطط العسكرية، مشيرة إلى كيفية حواره مع الشباب حتى فى وقت الخلاف، مستشهده بقصة الشاب الذي دخل على رسول الله وطلب منه الإذن بالمعصية فى احدى الكبائر، فلم يقبحه او ينهره او يغضب، ولكنه حاوره بالعقل.

وفى ختام اللقاء كرم د ماجد ابو العينين، عميد كلية التربية بجامعة عين شمس، د. وفاء عبد السلام، تقديرا لتقديمها نموذجا ناجحا للمرأة المصرية.
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