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اقتصاد

محسن صلاح: 3 مليارات دولار تكلفة سد ستيجلر جورج في تنزانيا

الجمعة 09/نوفمبر/2018 - 05:01 ص
صدى البلد
آمنة عبدالعظيم
كشف المهندس محسن صلاح رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، عن أن سد "ستيجلر جورج" الذى فازت الشركة بمناقصة إنشاؤه مؤخرا بتنزانيا على نهر روفيجى تصل تكلفته الاستثمارية إلى نحو 3 مليارات دولار تقريبا وتموله الحكومة التنزانية بالكامل.

ومن جانبه أكد المهندس إبراهيم مبروك رئيس قطاع إفريقيا بشركة المقاولون العرب فى تصريحات خاصة لــــ"صدى البلد"، أن السد الجديد يعد الأضخم فى تاريخ الشركة عقب مشروع السد العالى الذى كان سبب إنشاؤها فى منتصف الخمسينيات.

وأوضح مبروك، أن السد الجديد تصل طاقته الإنتاجية إلى 2150 ميجاوات من الكهرباء، ويساهم فى حل جزء من أزمة الطاقة بتنزانيا.

يذكر أن رئيس تنزانيا دعا الرئيس عبدالفتاح السيسي لوضع حجر الأساس للسد الجديد، وجارى دراسة الموقع وأعمال المسح المبدئى وجسات التربة تمهيدا لبدء العمل بالمشروع وتحديد موعد وضع حجر الأساس قريبا.
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