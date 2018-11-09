قطع المياه عن مدينة أطفيح لمدة 6 ساعات

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة عن أنها ستقوم بقطع المياه عن مركز ومدينة أطفيح لمدة 6 ساعات مساء غد الجمعة اعتبارا من الساعة 12 منتصف ليل الجمعة وحتى 6 صباح غد السبت لتنفيذ أعمال ربط مرحلة التوسعات للخزان الأرضى الجديد بمحطة مياه أطفيح .



وأهابت الشركة جميع المواطنين والمستشفيات وأصحاب المخابز بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع.



وأعلنت الشركة عن توفير سيارات مياه صالحة للشرب بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضى.