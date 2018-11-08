هاشتاج حمدي قنديل ضمن الأكثر تداولا عبر تويتر

دشن رواد موقع تويتر هاشتاجا بإسم حمدي قنديل الاعلامي الراحل، وجاء من ضمن الأعلى تداولا على موقع التواصل الاجتماعي، بالتزامن مع العزاء الذي تقيمه له أسرته اليوم الخميس، بمسجد عمر مكرم وحضره عدد كبير من الفنانين والمشاهير في الصحافة والإعلام.



كانت مراسم تشييع الجثمان إلى مثواه الأخير قد تمت يوم الخميس الماضي بحضور عدد من الفنانين منهم فاروق الفيشاوي وعمرو سعد ورجاء الجداوي والهام شاهين وميرفت أمين والفنانة نجلاء فتحى زوجة الراحل.



يذكر أن الإعلامي حمدى قنديل توفي في الساعات الأولى من صباح الخميس الماضي.