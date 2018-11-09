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اقتصاد

مؤشر البورصة يربح أكثر من 500 نقطة في 5 جلسات

الجمعة 09/نوفمبر/2018 - 03:00 ص
صدى البلد
محمد صبيح
صعد المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية إيجي إكس 30، خلال تعاملات الأسبوع المنقضي، بنسبة 4% خلال تعاملات الأسبوع ليغلق عند مستوى 13732.68 نقطة، مقابل 13202.32 نقطة - إغلاق الأسبوع الماضي - مضيفا إلى رصيده 530.3 نقطة.

كما صعد مؤشر إيجي إكس 70 للأسهم المتوسطة خلال الأسبوع بنسبة 2.1% مسجلا مستوى 702.82 نقطة.

وارتفع مؤشر إيجي إكس 100 الأوسع انتشارا بنسبة 2.2% مسجلا مستوى 1760.33 نقطة، كما ارتفع مؤشر إيجي إكس 50 متساوي الأوزان بنسبة 4.7% مسجلا مستوى 2200.56 نقطة.
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