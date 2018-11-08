بكاء زوجة إياد نصار يدخل قائمة الأعلى مشاهدة على يوتيوب .. فيديو

تدوال عدد من رواد موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب مقطع من خلال احدى البرامج لكل من الفنان إياد نصار وزوجته التي دخلت فى نوبة بكاء بعد ما شاهدت نفسها فى سن متقدم من خلال الاستعانة بأدوات مكياج ، وهى الفكرة الى يعتمد عليها البرنامج .



وحقق هذا المقطع ما يقرب من 200 الف مشاهد ، وهو ما اهله لدخول قائمة الأعلى مشاهدة على موقع يوتيوب ، ويحتل المركز السابع من أصل 50 مركزا تضمهم القائمة .



يذكر ان اخر أعمال إياد نصار هو فيلم " تراب الماس " ، والذى شارك فى بطولته كل من منة شلبى وأسرياسين وماجد الكدوانى وشيرين رضا والفنان القدير عزت العلايلى .