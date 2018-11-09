غدا انطلاق ملتقى مستثمري أكتوبر التوظيفي لتشغيل 3000 شاب بقطاعات الصناعة

تنطلق فاعليات الملتقي التوظيفي العاشر الذي تنظمة جمعية مستثمري السادس من أكتوبر، غدا السبت، بالتعاون مع أعضاء الجمعية والبالغ عددهم 800 عضو في كل القطاعات الصناعية.



وكشف ريمون عطا الله عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة التشغيل بالجمعية، أن الملتقى يوفر 3000 آلاف فرصة عمل للشباب في كل القطاعات الصناعية، والتي تأتي علي رأسها " الصناعات الهندسية – الحديد والصلب – البتروكميات- المواد الغذائية"، فيما يستهدف الملتقى التوظيفي كل الشباب بجميع محافظات الجمهورية.



وأشار عطا الله، أن الملتقى يأتي تحت رعاية المبادرة القومية للتوظيف، ويقام بمقر مركز شباب 6 أكتوبر بالحى السادس، ويشمل الشباب من الجنسين للتوظيف بمصانع المنطقة الصناعية بالمدينة بكل التخصصات.



وأكد عطا الله، أن الفرص التوظيفية التي تم توفيرها بالملتقى حقيقة، وجاءت بناء على حصر احتياجات المنطقة الصناعية بالمدينة، مشيرًا إلى أن الرواتب تتراوح مابين 1600 جنيه لـ8 ساعات عمل و2200 جنيه لـ12 ساعة عمل ، علاوة على حوافز الإنتاج، وأتوبيسات لنقل العمالة وسكن للمغتربين، بالإضافة إلى تأمين صحى واجتماعى.



وعن أهم الأوراق المطلوبة لإستلام العمل بعد فترة التدريب والمقدرة بـ 48 ساعة فقط، هي الموقف من التجنيد ، وشهادة المؤهل أو محو الأمية، حيث يتم بعدها ملئ استمارة طلب توظيف ثم عقد مقابلات خلال الملتقى،ثم استلام وظيفته فى اليوم التالى.



وطالب عطا الله الشباب بضرورة الإقبال على الفرص التشغيلية بالوظائف الفنية والحرفية بالمصانع بدلا من الوظائف غير المنتظمة، مشيرًا إلى أن كل المصانع المشاركة بالملتقي لديها رغبة فى استقدام عمالة، بالإضافة إلى سابقة خبرة جمعية مستثمري السادس من أكتوبر في توفير 1800 فرصة عمل.



وكشفت من جانبها عبير عصام عضو مجلس إدارة مستثمري 6 أكتوبر، إلى أنه سيتم توفير فرص عمل للشباب داخل الملتقي دون تدريب مسبق، بهدف تسهيل وتوفير الفرص لهم، بالإضافة إلى التأكيد علي تنفيذ تعليمات مؤسسة الرئاسة والرئيس السيسي بتوفير القطاع الخاص فرص عمل للشباب من الجنسين.