رؤساء شركات بريطانية يدعون إلى استفتاء آخر على الخروج من الاتحاد الأوروبي

دعت مجموعة من رؤساء الشركات البريطانية اليوم الخميس إلى استفتاء على مغادرة الاتحاد الأوروبي وفقا للشروط التي تأمل رئيسة الوزراء تيريزا ماي بالتفاوض عليها أو البقاء في أكبر شريك تجاري لبريطانيا.



وقبل أقل من خمسة أشهر من الموعد الذي من المنتظر أن تغادر فيه بريطانيا الاتحاد الأوروبي في التاسع والعشرين من مارس، تم الانتهاء من 95 بالمئة من اتفاق لكن مسؤولين حذروا مرارا من أنهم ما زالوا يساومون على مصير الحدود البرية بين إقليم أيرلندا الشمالية الخاضع للحكم البريطاني وجمهورية أيرلندا العضو بالاتحاد.



ودعا زعماء للشركات، من بينهم مايكل ريك رئيس مجلس إدارة وورلدباي، وجاستن كينج الرئيس التنفيذي السابق لسنسبري، وكاران بيليموريا مؤسس كوبرا بير، إلى استفتاء، ودعا كينج وبيليموريا إلى "تصويت للشعب" على الاتفاق النهائي الذي ستتوصل إليه ماي.



وفي يونيو 2016، وافق 17.4 مليون شخص، أو 51.9 بالمئة من الناخبين، على الخروج من الاتحاد الأوروبي في حين أيد 16.1 مليون، أو 48.1 بالمئة، البقاء.