طارق السيد يطالب بنظام اليوم الكامل بالمدارس الابتدائية بالإسكندرية

طالب النائب طارق السيد، عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار، أمين الحزب بالإسكندرية، خلال اجتماعه مع محافظ المدينة، بعمل يوم دراسي كامل بالمدارس الابتدائية على أن تكون الدراسة يوما بعد يوم.



وقال السيد ، خلال الاجتماع الشهري لمحافظ الإسكندرية مع النواب لمناقشة العملية التعليمية، إن نظام اليوم الكامل يخفف كثافة الفصول بنسبة 50 بالمائة، حيث وصل عدد بعض الطلاب إلى 120 طالبا في الفصل.



وأضاف السيد، أن هذا النظام سيحقق تخفيضا للكثافة المرورية كما يتيح للموظفين فرصة العودة لأبنائهم دون ضغط في المواعيد ، مؤكدا أن المقترح لاقى ترحيبا من الحضور وقرر محافظ الإسكندرية وضع المطلب تحت الدراسة.



كما طالب نائب المصريين الأحرار، بتفعيل قرار المجلس المحلي بإنشاء مدرسة ابتدائي وإعدادي بأرض الإزالة في منطقة الحضرة القبلية ، حيث يعاني الأهالي من عدم وجود مدرسة بهذه المنطقة ، مشيرا إلى الموافقة على الطلب و إخضاعه للدراسة والبحث.

