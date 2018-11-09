رئيس بنك التنمية الأفريقي: مصر تلعب دورا محوريا في دفع العلاقات الاقتصادية مع دول القارة

أكد رئيس البنك الأفريقى للتنمية، اكينومى اديسينا، أن مصر تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، تلعب دورا محوريا فى دفع العلاقات الاقتصادية والاستثمارية المتبادلة بيها وبين دول القارة من جهة ومع مختلف دول العالم من جهة أخرى.



وأشار رئيس البنك الأفريقي للتنمية، إلى أهمية المشروعات القومية التى تنفذها مصر وخاصة مشروع محور تنمية قناة السويس، وتطوير الموانئ، التى من شأنها أن تساهم فى زيادة حركة التجارة والاستثمار بين الشرق والغرب وتنعكس إيجابيا على مصر وأفريقيا، مؤكدا دعم البنك لمصر خلال رئاستها للاتحاد الإفريقى لعام 2019، مشيدا بحرص القيادة السياسية فى مصر على تنظيم منتدى افريقيا 2018، ودعوة عدد من رؤساء الدول الأفارقة ورواد الأعمال بالقارة للمشاركة فيه.



وثمن رئيس البنك الأفريقي للتنمية الدور الذى قامت به مصر خلال الفترة الماضية، لدعم فرص الاستثمار فى القارة الأفريقية، خلال ترأسها اجتماع التجمع الأفريقى للبنك الدولي وصندوق النقد، وتقديمها مذكرة للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، تضمنت مطالب المجموعة الأفريقية للبنك والصندوق فى مساعدة الدول الأفريقية على تحقيق أهدافها الإنمائية، بما في ذلك تعزيز استثمارات البنية الأساسية، والاستفادة من المعرفة والحلول المبتكرة لتحديات التنمية التي تواجه قارتنا، إضافة إلى مشاركة السيد الرئيس فى منتدى الصين أفريقيا الذى عقد مؤخرا وهو ما يؤكد دور ومكانة مصر بين أشقائها الأفارقة، وذكر أن البنك استثمر 45 مليار دولار أمريكي في العمليات في جميع أنحاء أفريقيا مع التركيز بشكل كبير على البلدان الأقل نموًا.