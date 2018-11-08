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رياضة

لاعب مان يونايتد يسخر من كريستيانو رونالدو

الخميس 08/نوفمبر/2018 - 10:31 م
صدى البلد
أحمد هاني
نشر النجم الإنجليزي جيسي لينجارد، لاعب مانشستر يونايتد، صورة على حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، يسخر من احتفال الهداف البرتغالي كريستيانو رونالدو، عندما استعرض عضلات بطنه أمام الجماهير بعد تسجيله هدف تقدم يوفنتوس أثناء مواجهة الفريقين في دوري أبطال أوروبا.

واستعرض رونالدو عضلات بطنه بعدما سجل رونالدو هدف يوفنتوس في شباك مانشستر يونايتد في الدقيقة 65، في لقطة أثارت جدلا بعدما تجاهل النجم البرتغالي فكرة احترام ناديه السابق، قبل أن يوجه إشارة الاعتذار لمشجعي اليونايتد بعد ذلك.

لكن مانشستر يونايتد نجح في قلب النتيجة خلال 4 دقائق قبل نهاية المباراة، بتسجيل هدفين في الدقيقتين الـ 86 و90 بواسطة خوان ماتا وأليكس ساندرو، ليفوز الفريق الإنجليزي بنتيجة (2-1).

وعلق لينجارد على حسابه في "انستجرام"، علي الصورة له وبجواره صورة أثناء الاحتفال المثير للجدل، وكلاهما كانا يستعرضان عضلات البطن، وكتب تعليقا: من صاحب العضلات الأفضل؟.

بعد تلك المباراة، مازال يوفنتوس في الصدارة بـ 9 نقاط، ويليه مانشستر يونايتد ثانيا بـ7 نقاط، ثم فالنسيا الإسباني ثالثا بـ5 نقاط، وأخيرا يونج بويز السويسري بنقطة واحدة.
لاعب مان يونايتد يسخر من كريستيانو رونالدو
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