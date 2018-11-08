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طارق فؤاد: تركت لأبنائي العديد من الأعمال الفنية الناجحة

الخميس 08/نوفمبر/2018 - 10:45 م
صدى البلد
خالد محيي الدين
أبدي الفنان طارق فؤاد،  سعادته بتقديم العديد من الأغاني التي علقت بأذهان الجماهير، وقد ترك لأبنائه العديد من الأعمال الفنية الناجحة مثل "قصص الأنبياء، قصص من القرآن، كان نفسنا والقدس".

وأوضح فؤاد خلال لقاء تليفزيوني مع الإعلامية إيمان العاصي في برنامج "بر الأمان" المذاع علي فضائية صدي البلد، أن الفنان لا يبحث عن الكم والماديات طوال مسيرته الفنية، لكنه يبحث عن القيمة الثقافية والإبداعية التي يقدمها تترسخ في أذهان الجماهير.

وأشار الفنان، إلي أن نقابة الموسيقيين لم تقدم له أي مساعدة أو مستحقات مالية خلال مرضه على خلاف ما ينص عليه القانون، مؤكدا أن هناك عددا قليلا من النقابين الذي قدموا له يد العون والمساعدة خلاف فترة مرضة الأولي.

وتابع، أن الفنان تامر حسني قام بزيارة منزله للاطمئنان عليه، وقد تلقي اتصالات هاتفية عديدة من باقة كبيرة من نجوم الغناء والفن "هشام عباس، محمد حماقي، مصطفي كامل، أحمد زاهر، أحمد بدير، محمد الحلو ومحمد ثروت".
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