اليوم..عرس ديمقراطى فى بيت الأمة..116 مرشحا يتنافسون على 50 مقعدا فى انتخابات عليا الوفد..و21 على 5 مقاعد للسكرتارية..وأبو شقة: أقف على مسافة واحدة من كل المرشحين

أبوشقة: الانتخابات المبكرة تهيئ المناخ المناسب لإعادة بناء الحزب على أسس قوية

تهامي: الهيئة العليا قادرة على مواجهة تحديات الحزب خلال الفترة القادمة

بدراوى: علينا أن نتضامن جميعا لكى يستعيد الوفد مكانته مرة أخرى

النحاس: نريد هيئة عليا على قدر كبير من الثقافة والحكمة والحنكة السياسية



تجرى صباح اليوم الجمعة انتخابات الهيئة العليا لحزب الوفد والتى تبدأ منذ الثامنة صباحا حتى الثامنة مساء، حيث يبلغ عدد المرشحين لمقاعد الهيئة العليا لحزب الوفد 116 مرشحا يتنافسون على 50 مقعدا بالانتخابات، كما يبلغ عدد المرشحين لمقاعد سكرتارية الهيئة العليا 21 مرشحًا يتنافسون على 5 مقاعد.



وأعلن المستشار بهاء أبو شقة رئيس حزب الوفد أنه قد قرر ترتيب أسماء المرشحين طبقا للترتيب الأبجدى لكل منهم، وذلك بالنسبة لانتخابات الهيئة العليا للحزب.



وأكد أبو شقة، الحرص الكامل على أن تسير العملية الانتخابية بكل شفافية، مشيرا إلى أنه يقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين لانتخابات الهيئة العليا للحزب، كما أن الانتخابات المبكرة للهيئة العليا سوف تهيئ المناخ المناسب لكي يكون هناك استقرار من اجل اعادة بناء الحزب على أسس قوية ومتينة في إطار الثوابت والمبادئ التي قام عليها حزب الوفد منذ مائة عام.



وأضاف رئيس حزب الوفد قائلا : "سنعمل على ان تتم الانتخابات فى جو من التنافس مع الحب والاحترام المتبادل بين الجميع لكى نقدم مشهدا للديمقراطية والتى كانت مسار كافة انتخابات حزب الوفد وآخرها انتخابات رئاسة حزب الوفد التى جرت فى 30 مارس الماضى".



ومن جانبه أعلن فؤاد بدراوى عضو الهيئة العليا لحزب الوفد،أن ترشحه جاء نظرا لوجوده داخل الوفد منذ طويلة، حيث كان عضوًا بالهيئة العليا للوفد منذ عام 1984، ثم عاد مرة أخرى بعد تعيينه عضوًا بالهيئة العليا للوفد بقرار من المستشار بهاء أبو شقة، رئيس حزب الوفد؛ بعد عودته مع المفصولين إلى الحزب.



وأشار "بدراوى"، فى تصريحات لـ"صدى البلد"، إلى أن الهيئة العليا للحزب أعلى سلطة للحزب وتتولى شئونه وأي قرارات عامة تصدر من الهيئة العليا، وهى المكان الذى من الممكن أن نعطى فيه من جهدنا.



وأكد أنه يعد الوفديين أنه سيستمر فى عطائه لحزب الوفد، وسيظل خادمًا له خلال المرحلة القادمة، مشيرًا إلى أن علينا كوفديين أن نتكاتف ونتضامن حتى يستعيد الوفد مكانته التى كان عليها خلال السنوات الماضية، خاصة وأننا مقبلون على انتخابات المحليات، وبالتالى فلابد من إعادة هيكلة الحزب من أسوان للإسكندرية.



وفى السياق ذاته قال طارق تهامى سكرتير مساعد حزب الوفد إنه يتمنى أن ينال ثقة الهيئة الوفدية «الجمعية العمومية» التى تستطيع أن تفرز هيئة عليا قادرة على مواجهة التحديات التى يواجهها الحزب خلال الفترة القادمة، لافتا إلى أن الهيئة العليا ستكون هى الهيئة الأولى فى بداية المائة عام الثانية فى تاريخ حزب الوفد، وهى الهيئة المسئولة عن ترتيب البيت من الداخل لخوض انتخابات البرلمان والمحليات القادمين.



وأشار طارق تهامى إلى أنه تقدم بسيرة ذاتية إلى لجنة تلقى الطلبات برئاسة اللواء أحمد الشاهد، مؤكدا أنها تتضمن مساره الحزبى الذى يرى تهامى أنه كان طبيعيًا ومتدرجًا، ويتوافق مع طبيعة حزب الوفد.



وأشار إلى أن السيرة الذاتية تتضمن أنه وفدى منذ 30 عاما وانضم لحزب الوفد عام 1988 عندما كان طالبًا فى السنة الأولى بكلية الحقوق بجامعة القاهرة،وقال أنه ترأس لجنة الطلبة الوفديين عام 1990 ، وأصبح سكرتيرًا عامًا للجنة شباب الوفد بمحافظة الجيزة عام 1996، ثم عضوًا باللجنة النوعية لشباب الوفد عام 1996،و رئيسا للجنة الوفد بإمبابة عام 2003، و عضوًا باللجنة العامة للوفد بمحافظة الجيزة عام 2003، ثم رئيسًا للجنة النوعية للشباب عام 2011 وحتى عام 2018،وعضوًا منتخبًا بالهيئة العليا مرتين 2011 و 2015 ، ثم سكرتيرًا مساعدًا لحزب الوفد عام 2015.



القيادى الوفدى عبد العزيز النحاس أعلن هو الآخر فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أنه ترشح لأن الوفد هو المدرسة السياسية الحقيقية فى مصر باعتباره أقدم الأحزاب ليس فى مصر فقط ، ولكن فى المنطقة ، وهو الحزب الذى أثر فى كثير من دول العالم واكبر مثال على ذلك تأثر الزعيم الهندى غاندى بالزعيم سعد زغلول عندما أسس حزب المؤتمر الهندى وواجه الاحتلال الإنجليزى وأعلن العصيان المدنى ، حتى صار الوفد حزب الحركة الوطنية المصرية.



وأشار النحاس إلى أن حزب الوفد هو قاطرة الحياة السياسية فى مصر واستقرار الوفد وإنتاجه السياسى من المؤكد سيكون له تأثير إيجابي على الحياة السياسية المصرية.



وأكد القيادى الوفدي أن حزب الوفد بعد وجود المستشار بهاء الدين أبو شقة على رأس مؤسساته والذي يمثل قامة وفدية كبيرة وقيمة تشريعية وقانونية، أصبح الحزب فى حاجة ماسة إلى التفاف الوفديين حوله فى مؤسسات الحزب حتى يعود الوفد مرة أخرى إلى حركته الطبيعية ونشاطه السياسى المعهود للمساهمة فى التنمية السياسية والشاملة بشكل عام فى الحياة السياسية المصيرية، وهذا لن يحدث الا بهيئة عليا على قدر كبير من الثقافة والحكمة والحنكة السياسية.

