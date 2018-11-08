تخلصي من اسمرار اليدين في خطوة واحدة

يمكن لاسمرار اليدين أن يتسبب في مظهر سئ لشكل اليدين، حيث أن كريمات تفتيح البشرة لا يمكن أن تعطيك النتائج المرجوة، وهو ما يجعلنا نلجأ إلى استخدام العديد من الوصفات الطبيعية، وفي هذا الموضوع سوف نذكر لكم طريقة عمل سكراب يمكن أن يعطي النتائج المرجوة، وذلك بدون اللجوء إلى دفع الكثير من التكاليف الباهظة، أو الذهاب إلى صالون التجميل.



وتعد الخلايا الميتة من أكثر الأشياء التي تؤثر على مظهر اليدين، والتي يمكن أن تتسبب في غمقان البشرة، وإعطاء يديكي مظهرا غير محبذة، وإليكم الوصفة التي يمكن أن تساعدك في التخلص من الخلايا الميتة والغامقة، وفقا لما جاء في موقع "بولد سكاي" الهندي.



المكونات:

ملعقة من السكر الأبيض او البني.

ملعقة من العسل الأبيض

معلقة من زيت الزيتون.

عصير نصف ليمونة



طريقة التحضير:

قومي بخلط جميع المكونات دون وضع السكر.



طريقة الإستخدام:

ستقوم بوضع المكونات السائلة على يديك ومن ثم ضعي السكر وقومي بفرك يديك، على ان تستهدف الثنايا في اليدين، وذلك لمدة لا تقل عن خمس دقائق ومن ثم قومي بغسلها بماء فاتر.



نتائج الماسك:

وسوف تشعري بعد استخدام الماسك بأن يديك أصبحت ناعمة، واكثر بياضا، حيث انه سيقلل من السمار التي تتكون على عقل الأصابع.