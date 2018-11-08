إليسا: سبب وحيد أدى لانتشار سرطان الثدي

قالت إليسا إن السبب الرئيسي في الإصابة بسرطان الثدي، التلوث الذي نعيش فيه، وهناك أسباب كثيرة أخرى، مشيرة إلى أن إصابتها بسرطان الثدي لم يكن وراثة ولكن هناك أسباب أخرى.



وأضافت إليسا خلال لقائها مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج «معكم» المذاع على قناة «سي بي سي» أنه من الضروري عمل فحوصات طبيعة لسرطان الثدي طالما المرأة تخطت سن الأربعين، وهذا لا يمنع عمل فحوصات في العشرينيات والثلاثينيات.



وأشارت إليسا إلى أن وزارة الصحة اللبنانية اختارتها سفيرة الحملة الوطنية لسرطان الثدي هذا العام لدعمها ومساعدتها للسيدات وتوعيتهم من مخاطر المرض.