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اقتصاد

أسعار العملات الجمركية حتى نهاية الشهر الجاري

الجمعة 09/نوفمبر/2018 - 04:00 ص
صدى البلد
محمد يحيي
أعلنت مصلحة الجمارك عن أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري ، والتي سيتم العمل بها حتى نهاية نوفمبر الجاري.

وجاءت أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه كالتالي:

العملة السعر بالجنيه

دولار أمريكي 16
يورو 2480ر18
جنيه إسترليني 5376ر20
دولار كندي 2147ر12
كرون دنمركي 4455ر2
كرون نرويجي 9163ر1
كرون سويدي 7522ر1
فرنك سويسري 0514ر16
100 ين ياباني 2998ر14
ريـال سعودي 2656ر4
دينار كويتي 7270ر52
درهم إماراتي 3563ر4
دولار إسترالي 3568ر11
دينار بحريني 4459ر42
ريـال عماني 5638ر41
ريـال قطري 3956ر4
دينار أردني 5989ر22
يوان صيني 3047ر2
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