أسعار العملات الجمركية حتى نهاية الشهر الجاري

أعلنت مصلحة الجمارك عن أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري ، والتي سيتم العمل بها حتى نهاية نوفمبر الجاري.



وجاءت أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه كالتالي:



العملة السعر بالجنيه



دولار أمريكي 16

يورو 2480ر18

جنيه إسترليني 5376ر20

دولار كندي 2147ر12

كرون دنمركي 4455ر2

كرون نرويجي 9163ر1

كرون سويدي 7522ر1

فرنك سويسري 0514ر16

100 ين ياباني 2998ر14

ريـال سعودي 2656ر4

دينار كويتي 7270ر52

درهم إماراتي 3563ر4

دولار إسترالي 3568ر11

دينار بحريني 4459ر42

ريـال عماني 5638ر41

ريـال قطري 3956ر4

دينار أردني 5989ر22

يوان صيني 3047ر2