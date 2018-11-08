أمريكا تصدر تحذيرا جديدا بشأن إيران

قالت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن الولايات المتحدة حّذرت دول العالم من السماح لناقلات النفط الإيرانية بالدخول إلى موانئها أو مياهها الإقليمية، مشيرة إلى أن هذا يتعارض مع العقوبات الأمريكية، وسيؤدي إلى أضرار اقتصادية وبيئية كارثية في حالة وقوع أي حوادث.



وأوضحت الوكالة أن مبعوث الولايات المتحدة الخاص بإيران برايان هوك ذكر في بيان، أنه في الوقت الذي تسحب فيه شركات التأمين الكبرى التغطية من السفن الإيرانية، فإنه من المحتمل أن تلجأ إيران إلى شركات التأمين المحلية التي لن تكون قادرة على تعويض خسائر الحوادث البحرية التي قد تصل إلى مليارات الدولارات.



وأضاف المبعوث الأمريكي أنه "يجب على الدول والموانئ ومشغلي القنوات والشركات الخاصة أن يدركوا أنهم سيكونون مسؤولين على الأرجح عن تكاليف الحوادث التي ستتعرض لها ناقلات النفط الإيرانية المؤمنة ذاتيا".



وأضاف "هوك": "أن التأمين الذاتي على الناقلات الإيرانية هو سلوك غير آمن مع وجود مئات الأطنان من النفط الخام على متنها".